|
Рейсы в Кишинев, Белград, Ларнаку, Будапешт приостановлены, рейс в Стамбул выполняется по измененному маршруту
Источник материала: ОНТ
Как информирует официальный сайт
Специалистами авиакомпании проводятся расчеты возможных вариантов маршрутов выполнения чартерных и регулярных рейсов, которые затрагивают введенные запреты.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рейсы в Кишинев, Белград, Ларнаку, Будапешт приостановлены, рейс в Стамбул выполняется по измененному маршруту
Как информирует официальный сайт «Белавиа», в связи с запретами авиавластей Евросоюза и Украины на использование воздушного пространства и невозможностью...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)