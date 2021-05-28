Рейсы в Кишинев, Белград, Ларнаку, Будапешт приостановлены, рейс в Стамбул выполняется по измененному маршруту

Источник материала: ОНТ

Как информирует официальный сайт «Белавиа» , в связи с запретами авиавластей Евросоюза и Украины на использование воздушного пространства и невозможностью осуществлять полеты выполнение регулярных рейсов в Кишинев, Белград, Ларнаку и Будапешт отменено в период с 29 мая 2021-го по 30 июня 2021 года.

Специалистами авиакомпании проводятся расчеты возможных вариантов маршрутов выполнения чартерных и регулярных рейсов, которые затрагивают введенные запреты.

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