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Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина проходят в Сочи

28.05.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина проходят в Сочи

В Сочи начались переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. В центре внимания лидеров Беларуси и России – двухстороннее сотрудничество, экономика, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику. Обсудили и  нагнетание ситуации вокруг инцидента с запросом на посадку в Минске лайнера Ryanair. 

Владимир Путин подчеркнул, что о встрече договаривались до очередного «всплеска эмоций». «Всегда есть желающие подкинуть нам проблем. Вы о них знаете, я вас проинформирую. Захватил некоторые документы. Покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит», – сказал Александр Лукашенко. Белорусский лидер отметил, что идет попытка раскачать ситуацию до августа прошлого года. «Самолет президента Боливии в свое время посадили – и ничего, тишина», – констатировал Владимир Путин. 


ФОТО: http://kremlin.ru

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Теги: Минск
 
 
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В Сочи начались переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. В центре внимания лидеров Беларуси и России – двухстороннее сотрудничество, экономика, а...
 
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