Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина проходят в Сочи

Источник материала: ОНТ

В Сочи начались переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. В центре внимания лидеров Беларуси и России – двухстороннее сотрудничество, экономика, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику. Обсудили и нагнетание ситуации вокруг инцидента с запросом на посадку в Минске лайнера Ryanair.

Владимир Путин подчеркнул, что о встрече договаривались до очередного «всплеска эмоций». «Всегда есть желающие подкинуть нам проблем. Вы о них знаете, я вас проинформирую. Захватил некоторые документы. Покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит», – сказал Александр Лукашенко. Белорусский лидер отметил, что идет попытка раскачать ситуацию до августа прошлого года. «Самолет президента Боливии в свое время посадили – и ничего, тишина», – констатировал Владимир Путин.





ФОТО: http://kremlin.ru

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