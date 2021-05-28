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Мужчина украл часть ограждения школьного стадиона в Солигорске (ВИДЕО)

28.05.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина украл часть ограждения школьного стадиона в Солигорске (ВИДЕО)

Иногда предметом кражи становится нечто, что, на первый взгляд, и украсть-то невозможно. Но как показал герой нашего следующего материала, нет недостижимых высот у тех, у кого цель оправдана.

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Бдительная жительница Солигорска сразу поймёт: перед ней настоящий вор. И успеет снять его на камеру телефона. Что делает этот мужчина? Крадёт часть ограждения школьного стадиона. Однако передвигаться по городу незамеченным с такой нелёгкой ношей оказалось непросто. Поэтому вскоре мужчину задержали милиционеры и доставили в Солигорский РОВД.

Что же собирался сделать обеспокоенный участью никому не нужного забора солигорчанин? В отношении расхитителя заборов начат административный процесс.

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Теги: Новости
 
 
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Иногда предметом кражи становится нечто, что, на первый взгляд, и украсть-то невозможно. Но как показал герой нашего следующего материала, нет недостижимых высот у...
 
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