Мужчина украл часть ограждения школьного стадиона в Солигорске (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Иногда предметом кражи становится нечто, что, на первый взгляд, и украсть-то невозможно. Но как показал герой нашего следующего материала, нет недостижимых высот у тех, у кого цель оправдана.

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Бдительная жительница Солигорска сразу поймёт: перед ней настоящий вор. И успеет снять его на камеру телефона. Что делает этот мужчина? Крадёт часть ограждения школьного стадиона. Однако передвигаться по городу незамеченным с такой нелёгкой ношей оказалось непросто. Поэтому вскоре мужчину задержали милиционеры и доставили в Солигорский РОВД.

Что же собирался сделать обеспокоенный участью никому не нужного забора солигорчанин? В отношении расхитителя заборов начат административный процесс.

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