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В Национальной хоккейной лиге определились еще два четветьфиналиста
Источник материала: ОНТ
«Нью-Йорк Айлендерс» в шестом матче с «Питтсбургом» был сильнее со счетом 5:3. В четвертьфинале команду ждет «Бостон» (он, напомню, выбил из борьбы за Кубок Стэнли «Вашингтон»).
Еще одним участником 1/4-й стала «Тампа». В решающем матче была разгромлена «Флорида» — 4:0.
Соперник «Тампы» по четвертьфиналу определится в противостоянии «Каролины» и «Нэшвилла».
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«Нью-Йорк Айлендерс» в шестом матче с «Питтсбургом» был сильнее со счетом 5:3. В четвертьфинале команду ждет «Бостон» (он, напомню, выбил из борьбы за Кубок Стэнли...
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