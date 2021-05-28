В Национальной хоккейной лиге определились еще два четветьфиналиста

Источник материала: ОНТ

«Нью-Йорк Айлендерс» в шестом матче с «Питтсбургом» был сильнее со счетом 5:3. В четвертьфинале команду ждет «Бостон» (он, напомню, выбил из борьбы за Кубок Стэнли «Вашингтон»).

Еще одним участником 1/4-й стала «Тампа». В решающем матче была разгромлена «Флорида» — 4:0.

Соперник «Тампы» по четвертьфиналу определится в противостоянии «Каролины» и «Нэшвилла».

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