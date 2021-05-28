Мозырский НПЗ приступает к капитальному ремонту с 1 июня

Источник материала: ОНТ

С 1 июня Мозырский НПЗ приступит к капитальному ремонту. Об этом информирует БЕЛТА.

Отмечается, что достаточный уровень оптимизации производственных процессов, технической оснащенности, наличия мощного резервуарного парка позволяют накапливать готовые нефтепродукты. Потребители на экспортных направлениях и на внутреннем рынке будут обеспечены пропорционально снижению объемов загрузки.

Фото: БЕЛТА

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