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Стало известно о состоянии госпитализированных учеников минской школы

28.05.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стало известно о состоянии госпитализированных учеников минской школы

Состояние госпитализированных с кишечной инфекцией учеников минской школы №66 стабильное. Все четыре малыша получают необходимую помощь. 

Причины происшествия сейчас выясняются. Санитарно-эпидемиологическая служба Минска взяла пробы продуктов, обследовала персонал и проводит расследование. Также учреждение образования дезинфицируют.

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Теги: Минск
 
 
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Состояние госпитализированных с кишечной инфекцией учеников минской школы №66 стабильное. Все четыре малыша получают необходимую помощь.  Причины происшествия...
 
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