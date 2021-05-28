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Стало известно о состоянии госпитализированных учеников минской школы
Источник материала: ОНТ
Состояние госпитализированных с кишечной инфекцией учеников минской школы №66 стабильное. Все четыре малыша получают необходимую помощь.
Причины происшествия сейчас выясняются. Санитарно-эпидемиологическая служба Минска взяла пробы продуктов, обследовала персонал и проводит расследование. Также учреждение образования дезинфицируют.
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Состояние госпитализированных с кишечной инфекцией учеников минской школы №66 стабильное. Все четыре малыша получают необходимую помощь. Причины происшествия...
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