Стало известно о состоянии госпитализированных учеников минской школы

Источник материала: ОНТ

Состояние госпитализированных с кишечной инфекцией учеников минской школы №66 стабильное. Все четыре малыша получают необходимую помощь.

Причины происшествия сейчас выясняются. Санитарно-эпидемиологическая служба Минска взяла пробы продуктов, обследовала персонал и проводит расследование. Также учреждение образования дезинфицируют.

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