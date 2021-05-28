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Горел дом в Столбцовском районе: хозяина спасти не удалось

28.05.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Горел дом в Столбцовском районе: хозяина спасти не удалось

Курить – здоровью вредить. Эту расхожую фразу знает практически каждый. А если курение совмещать с бесконтрольным потреблением алкоголя, то могут возникнуть проблемы не только с состоянием здоровья, но и с качеством жизни. Вплоть до завершения жизненного пути. Именно так и произошло в Столбцовском районе. 

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Агрогородок Шашки. Обычный день, не предвещавший никакой беды. Как вдруг вспыхнул дом. В котором проживал одинокий мужчина. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. Но даже при всей скорости сотрудников МЧС спасти хозяина дома не удалось.

Соседи до сих пор не могут поверить в произошедшее. Говорят, мужчина первым приходил на помощь и никогда не отказывал. Но не только соседям в помощи, но и себе в алкоголе. Который, продолжают, его и сгубил. 

Истинную причину трагедии установит следствие. Предварительная – неосторожное обращение с огнём при курении.

МЧС, в свою очередь, снова напоминает: ваша беспечность может стоить вам слишком дорого. Не курите в постели, проверяйте газовое и печное оборудование и всегда соблюдайте правила пожарной безопасности.  

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Теги: Новости
 
 
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Курить – здоровью вредить. Эту расхожую фразу знает практически каждый. А если курение совмещать с бесконтрольным потреблением алкоголя, то могут возникнуть...
 
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