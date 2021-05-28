Муж воткнул нож сначала в спину беременной жены, потом в спину тестя и поджёг квартиру

Источник материала: ОНТ

Один из жителей Смолевичского района готов был оставить собственных детей без матери, дедушки и крыши над головой. История, в которой фраза «воткнул нож в спину» не имеет переносного смысла. История, в которой обезумевший родитель пытался сбежать из страны практически в исподнем. Но. Кто же ему помешал?

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Жуткий звонок раздастся в смолевичской милиции. Милиция отреагируют мгновенно. Но обидчик всё-таки успеет скрыться до их приезда. Он выбежит из дома звонившей женщины, даже не успев одеться, запрыгнет в машину и уедет. Машина будет пуста. И оперативники продолжат поиски. Которые вдруг будут прерваны: в окне одного из домов по пути следования они заметят пламя. Выяснится: к поджогу причастен именно тот человек, который напал с ножом на звонившую женщину и которого ищет милиция. Совпадение? Нет. Мужчина – супруг потерпевшей. А полыхающая квартира принадлежит её отцу. Именно в этой квартире тестя когда-то и проживала семья с двумя сыновьями. Готовясь к рождению третьего мальчика.

Кристина с ужасом вспоминает: в тот вечер между супругами вспыхнет ссора. Разъярённый муж, подогретый алкоголем, схватит нож и сначала ударит в спину беременную жену, а потом нанесёт 7 ударов её отцу.

Именно в этот момент Кристина смогла выбежать, чтобы позвонить в милицию. Обезумевший муж попытается сбежать сначала из деревни (по пути заехав к знакомому за одеждой), а потом и из страны. Оставив на прощание истерзанную (к счастью, живую) семью и догорающую квартиру тестя. Он даже доберётся до границы с Россией. Но в пункте пропуска обнаружит: нет паспорта. И вернётся.

В ту ночь скандалист мог лишить жизни не только своих близких, но и людей, которые проживали в доме, где он устроил пожар. Поэтому односельчане в один голос теперь ругают дебошира и благодарят милиционеров, которые предотвратили страшное.

Сейчас Кристина в третий раз стала мамой. И это далось ей легче, чем объяснить старшим мальчикам, что же натворил их отец.

6 лет в браке. Трое сыновей. Никита, Рома и малыш Коля. И если старшие мальчики ещё вспоминают, как папа играл с ними и воспитывал их, то новорождённый Коля познакомится с отцом ещё не скоро. Мужчине грозит до 25 лет лишения свободы.

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