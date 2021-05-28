Вы не поверите! Что красноармейцы везли домой из Германии в качестве трофеев?

Источник материала: ОНТ

Когда Берлин капитулировал, красноармейцы стали возвращаться домой и захватили с собой множество трофеев. К примеру, они забирали с собой некоторую технику, в том числе и автомобили, различные картины знаменитых художников и многое другое. Причем в основном они не воровали эти предметы, а наоборот выкупали за достаточно небольшую стоимость на рынках. Более значимые и дорогие атрибуты централизованно появились в Советском Союзе.

За мародерство – наказание

После того, как Советский Союз вошел в Берлин, появился приказ №0409, в котором каждый солдат мог пересылать своим близким посылку один раз в месяц. Посылки могли весить не более 5-10 кг, а генералам разрешалось перевозить до 16 кг.

Дойдя в 1945-м до Берлина живым, мало кому хотелось уехать домой не победителем, а осужденным сибирским заключенным. На барахолках, выросших подобно грибам в каждом немецком городишке, можно было купить все. Причем жители Германии воспринимали советских солдат как прекрасных покупателей, их ждали и делали скидки.

«Мерседес» для Жукова



Фото: car.ru

Во время окончания войны каждый унес себе какой-то необычный трофей. Такой же был и у Жукова, которому достался бронированный «Мерседес», сделанный специально по заказу для Гитлера. В дальнейшем Жуков часто ездил на этой машине. Принципиальным исключением стала лишь поездка на принятие немецкой капитуляции.

Также забрали с собой «Дору» – артиллерийское орудие, которое имело семитонные снаряды и дальнобойность в 45 км.



Фото: maximonline.ru

Ценные полотна

В Советский Союз привезли картины из Дрезденской галереи. Над всеми работами в дальнейшем трудились реставраторы и смогли восстановить более тысячи полотен. А самым ценным из приобретений считалось «Золото Трои», потому что содержало в себе множество драгоценных металлов и камней.



Фото: kreml.store

Другие трофеи

Советские военные привезли с собой множество велосипедов, байков, а также другие виды транспорта. Каждый солдат получал в награждение один такой велосипед. Также офицерам СС раздавали пистолеты Walther P38, считавшиеся в те времена элитными.



Фото: kp.ru

Не хватало в военное время в Советском Союзе и швейных игл. Индустрия была занята больше масштабными проектами, поэтому многие бойцы запасались иглами для машинок на немецких барахолках. Ходил даже слух, что один солдат привез с собой много таких игл, а когда продал каждую по рублю, стал миллионером.

Вожделенным атрибутом любого солдатского мешка считалась зажигалка. Поговаривали, что надежнее всего были те, которые были произведены на австрийских предприятиях под заказ. Их даже не мог потушить ураган. После того, как война закончилась, Советский Союз даже наладил собственное производство таких зажигалок под образец тех, которые привезли с фронта.

По материалам сайта kulturologia.ru

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