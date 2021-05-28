В офисе Тихановской рассчитывают на серьезное ужесточение санкций от ЕС и США

Белорусские демократические силы рассчитывают на серьезное ужесточение санкций со стороны Евросоюза и США после инцидента с самолетом Ryanair в минском аэропорту.





«Никто из демократических сил никогда не заявлял и не просил о закрытии воздушного пространства над Беларусью или воздушного пространства Европы для белорусских авиалиний, — отметил представитель экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Алесь Алехнович. — Это сделал сам белорусский режим. Поэтому вину за введение любых экономических санкций можно возлагать на него», передает БелаПАН .

По словам Алехновича, сейчас идет разговор о том, что Евросоюз в новом пакете санкций применит их не только в отношении значимых для экономики предприятий, но и к целым отраслям.

«Публично уже говорилось о том, что это могут быть калийные удобрения, это могут быть нефть и нефтепродукты, возможно, и транзит российского газа через Беларусь», — отметил экономист.