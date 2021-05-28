ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Полоцком районе задержаны двое несовершеннолетних за распространение наркотиков

28.05.2021 20:45 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Бойцами наркоконтроля за распространение наркотиков задержаны двое несовершеннолетних. По информации оперативников, два 17-летних друга из Полоцкого района  на протяжении  месяца работали на интернет-магазин по продаже наркотиков. Парни приобретали крупные партии запрещенных веществ, расфасовывали их на мелкие дозы и через закладки распространяли на территории столицы. При себе у одного из дилеров было  обнаружено более  30 свертков с наркотиками, содержащими в своем составе мефедрон.

Читайте также:

     
     
    В блог
    Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
    На вашем ресурсе это будет выглядеть так
    Бойцами наркоконтроля за распространение наркотиков задержаны двое несовершеннолетних. По информации оперативников, два 17-летних друга из Полоцкого района  на...
     
    Новости дня
    Новости разные
     
    Транспортные компании Литвы хотят направить фуры в объезд Беларуси — но сомневаются, что это реально
    Главные новости сегодня
     
    ﻿
    Новости Вашего города
    ТОП-новости Беларуси
    Прислать новость
    Лента новостей
    РЕКЛАМА

    Разное

    Свежие газеты

    27.05.2021
    Салiдарнасць
    Mir24.TV Belarus
    28.05.2021
    Салiдарнасць
    Mir24.TV Belarus

    Архив (Разное)

    РЕКЛАМА
    ﻿
    Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
    Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
    О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
    © 2021 21.by