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В Полоцком районе задержаны двое несовершеннолетних за распространение наркотиков
Источник материала: БT
Бойцами наркоконтроля за распространение наркотиков задержаны двое несовершеннолетних. По информации оперативников, два 17-летних друга из Полоцкого района на протяжении месяца работали на интернет-магазин по продаже наркотиков. Парни приобретали крупные партии запрещенных веществ, расфасовывали их на мелкие дозы и через закладки распространяли на территории столицы. При себе у одного из дилеров было обнаружено более 30 свертков с наркотиками, содержащими в своем составе мефедрон.Читайте также:
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Бойцами наркоконтроля за распространение наркотиков задержаны двое несовершеннолетних. По информации оперативников, два 17-летних друга из Полоцкого района на...
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