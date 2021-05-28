В Полоцком районе задержаны двое несовершеннолетних за распространение наркотиков

Источник материала: БT

Бойцами наркоконтроля за распространение наркотиков задержаны двое несовершеннолетних. По информации оперативников, два 17-летних друга из Полоцкого района на протяжении месяца работали на интернет-магазин по продаже наркотиков. Парни приобретали крупные партии запрещенных веществ, расфасовывали их на мелкие дозы и через закладки распространяли на территории столицы. При себе у одного из дилеров было обнаружено более 30 свертков с наркотиками, содержащими в своем составе мефедрон.