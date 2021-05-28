Путин предложил Лукашенко искупаться в теплом сочинском море

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Сочи проходят переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Погода на курорте хорошая. Поэтому российский президент предложил своему белорусскому коллеге искупаться в Черном море.

«Погода в Сочи хорошая, как вы видите, можем искупаться», – сказал Путин во время беседы. «С удовольствием», – ответил Лукашенко.

Президент России подчеркнул, что «море становится все теплее и теплее». Он выразил уверенность, что эта часть времяпрепровождения «тоже будет способствовать достижению результатов встречи». «Я очень рад вас видеть», – подчеркнул Путин.

Лукашенко поблагодарил российского лидера «за человеческое приглашение именно в пятницу, чтобы, действительно, в выходные дни можно было и в море окунуться».

Президенты Беларуси и России обсудили ситуацию вокруг «Белавиа» после закрытия для авиакомпании европейского неба. Также планируют затронуть тему энергетики и интеграции.