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Путин предложил Лукашенко искупаться в теплом сочинском море

28.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Сочи проходят переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Погода на курорте хорошая. Поэтому российский президент предложил своему белорусскому коллеге искупаться в Черном море.

«Погода в Сочи хорошая, как вы видите, можем искупаться», – сказал Путин во время беседы. «С удовольствием», – ответил Лукашенко.

Президент России подчеркнул, что «море становится все теплее и теплее». Он выразил уверенность, что эта часть времяпрепровождения «тоже будет способствовать достижению результатов встречи». «Я очень рад вас видеть», – подчеркнул Путин.

Лукашенко поблагодарил российского лидера «за человеческое приглашение именно в пятницу, чтобы, действительно, в выходные дни можно было и в море окунуться».

Президенты Беларуси и России обсудили ситуацию вокруг «Белавиа» после закрытия для авиакомпании европейского неба. Также планируют затронуть тему энергетики и интеграции.

Напомним, в первой половине дня, перед тем как направиться в Сочи, Александр Лукашенко встретился в Минске с премьер-министрами стран СНГ. Там сегодня прошло заседание Совета глав правительств Содружества.



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Теги: Минск
 
 
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В Сочи проходят переговоры президентов России и Беларуси.
 
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