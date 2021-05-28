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Путин предложил Лукашенко искупаться в теплом сочинском море
28.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Сочи проходят переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Погода на курорте хорошая. Поэтому российский президент предложил своему белорусскому коллеге искупаться в Черном море.
«Погода в Сочи хорошая, как вы видите, можем искупаться», – сказал Путин во время беседы. «С удовольствием», – ответил Лукашенко.
Президент России подчеркнул, что «море становится все теплее и теплее». Он выразил уверенность, что эта часть времяпрепровождения «тоже будет способствовать достижению результатов встречи». «Я очень рад вас видеть», – подчеркнул Путин.
Лукашенко поблагодарил российского лидера «за человеческое приглашение именно в пятницу, чтобы, действительно, в выходные дни можно было и в море окунуться».
Президенты Беларуси и России обсудили ситуацию вокруг «Белавиа» после закрытия для авиакомпании европейского неба. Также планируют затронуть тему энергетики и интеграции.
Напомним, в первой половине дня, перед тем как направиться в Сочи, Александр Лукашенко встретился в Минске с премьер-министрами стран СНГ. Там сегодня прошло
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В Сочи проходят переговоры президентов России и Беларуси.
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