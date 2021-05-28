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Мэр Риги и глава МИД Латвии прокомментировали возбужденное против них в Беларуси уголовное дело

28.05.2021 21:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отреагировали на возбуждение против них в Беларуси уголовного дела.

Мэр Риги и глава МИД Латвии прокомментировали возбужденное против них в Беларуси уголовное дело
Фото: Тwitter.com/MStakis

«Безумие режима Лукашенко во всей красе, — написал Стакис на своей странице в «Твиттере». — Если мы обсуждаем преступную деятельность, я предлагаю господину Лукашенко добиваться справедливости в Гаагском трибунале. Там он обязательно получит ответы на все свои вопросы».

«Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против меня и мэра Риги Мартиньша Стакиса. Это показывает отчаяние и безумие режима Лукашенко. Предлагаю ему лучше разобраться в деле об угоне рейса Ryanair и начать расследование по факту государственного терроризма», — в свою очередь написал в «Твиттере» Ринкевичс.

28 мая пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси сообщила, что генпрокурор Андрей Швед открыл уголовное дело против мэра Риги и главы МИД Латвии за возбуждение национальной вражды.

 
 
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Мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отреагировали на возбуждение против них в Беларуси уголовного дела.
 
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