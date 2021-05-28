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Мэр Риги и глава МИД Латвии прокомментировали возбужденное против них в Беларуси уголовное дело
Источник материала: Навiны
Мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отреагировали на возбуждение против них в Беларуси уголовного дела.
«Безумие режима Лукашенко во всей красе, —
«Генпрокуратура Беларуси
28 мая пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси сообщила, что генпрокурор Андрей Швед открыл уголовное дело против мэра Риги и главы МИД Латвии за
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Мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отреагировали на возбуждение против них в Беларуси уголовного дела.
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