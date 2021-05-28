"Смена флага встревожила белорусских игроков" Организаторы ЧМ-2021 усилили охрану сборной Беларуси

Об этом рассказал президент Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис.





Он раскритиковал замену флага у гостиницы, где живут команды-участники чемпионата мира. По мнению функционера, было бы лучше, если бы флаг поменяли у здания Рижской думы, но не в местах, связанных с турниром.





По словам Калвитиса, несколько команд хотели снять свои флаги в знак солидарности со сборной Беларуси.





"Смена флага встревожила белорусских игроков, были и "другие проявления", которые побудили организаторов усилить безопасность белорусской команды", — цитирует Калвитиса lsm.lv.











