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"Смена флага встревожила белорусских игроков" Организаторы ЧМ-2021 усилили охрану сборной Беларуси

28.05.2021 21:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Организаторы ЧМ-2021 усилили охрану сборной Беларуси в Риге.

Об этом рассказал президент Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис. 

Он раскритиковал замену флага у гостиницы, где живут команды-участники чемпионата мира. По мнению функционера, было бы лучше, если бы флаг поменяли у здания Рижской думы, но не в местах, связанных с турниром.

По словам Калвитиса, несколько команд хотели снять свои флаги в знак солидарности со сборной Беларуси. 

"Смена флага встревожила белорусских игроков, были и "другие проявления", которые побудили организаторов усилить безопасность белорусской команды", — цитирует Калвитиса lsm.lv.
 
 
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