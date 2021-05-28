Торги на одну из тех самых Geely Tugella продлены на неделю. Участник: «Я — победитель, но уже не победитель»

Источник материала: Onliner

Не успели все как следует обсудить продажу на аукционе тех самых Geely, которые падали с автовоза, как жизнь подкинула новую тему для разговора. Торги на одну из Geely Tugella продлены на неделю. Участник, который некоторое время считался победителем торгов, с удивлением для себя узнал, что он и не победитель вовсе. Так что же произошло?

Победитель — не победитель

— На завершающей стадии мы боролись за эту Geely с еще одним участником аукциона. Моя высокая ставка была последней, автоматически (или как-то еще) высветилось, что я победитель и моя ставка была выше. А над моей была ставка ниже, другого участника. И выигрыш присвоили ему, — рассказал корреспонденту Onliner наш читатель Виталий.

Он предоставил фото экрана — так, по его словам, все выглядело после завершения торгов. Мы можем это подтвердить: днем, когда обновлялась публикация о продаже с аукциона всех трех Geely, пользователем с самой высокой ставкой в отчетности на сайте значился McLaren (34 160 рублей). Однако строчкой выше была ставка пользователя iri, меньшая ставка — 34 155 рублей. Впрочем, из своего личного кабинета Виталий видел, что аукцион выиграл именно он.





— А затем все переигралось. Оказывается, я не победитель, выяснилось, максимальную ставку сделал якобы другой участник, тот же, к слову, который купил и синюю Tugella. Мне сказали, что это сбой компьютера — как бы это ни было странно, — отметил собеседник.

Участник торгов попытался разобраться в ситуации.

— Мне предложили следующий вариант: продолжить торги на 1 час непосредственно между нами двумя, мной и iri. При этом я победитель, я видел это на сайте, а никаких документов, ничего, что подтверждало бы более высокую ставку моего оппонента, мне не предоставили, все это только на словах, и я в это должен поверить? Я им (представителям аукциона. — Прим. Onliner) говорю: ну хорошо, покажите мне подтверждение того, что кто-то сделал более высокую ставку, — и я успокоюсь, я признаю победителя. В ответ — ничего. Играть еще часик — это несерьезно. Он теперь знает мою планку — это уже не игра, не торги, — говорит Виталий.





Он внес свое предложение с учетом ситуации: аннулировать аукцион и провести его заново в открытом для всех желающих формате, начав с базовой ставки.

— Мне сказали, что с кем-то посоветуются. Потом перезвонили и сообщили, что возобновят торги, но не с базовой ставки, а с той суммы, на которой и закончился аукцион. Я говорю: интересные получаются дела! Возникает ощущение, что кого-то не устроила вырученная сумма с этого аукциона, но ведь это нарушение пользовательских соглашений, — возмущен наш читатель.





Еще неделя

В настоящее время на сайте belauction.by указана следующая информация: «Торги продлены до 04/05/2021 ввиду сбоя работы сайта и некорректного отображения ставок последних 2 участников торгов. Администрация сайта приносит свои извинения за причиненные неудобства».

Датой открытия торгов значится 28 мая, датой завершения — 4 июня. Текущая ставка — 34 161 рубль. Это стартовая цена, ставок пока не сделано.





Мы спросили Виталия, планирует ли он продолжить борьбу за эту Geely.

— Я еще переварю всю эту ситуацию. Я намерен во всем разобраться, добиться правды. Как-то все это мутно, меня такое решение вопроса не устраивает, — говорит собеседник. — Мне просто интересно. Знаете, такой задор! Я во время аукциона получил ведро адреналина, это же не аукцион, это настоящий аттракцион! И вот теперь этот адреналин меня только подогревает. Интересно же, что на самом деле случилось, правда?

Чистая правда — очень интересно!





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