ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фигурантов «дела TUT.BY» оставили под стражей

28.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Их коллеги опубликовали заявление.

Фигурантов «дела TUT.BY» оставили под стражей

28 мая истек 10-дневный срок, после которого 15 человек, проходящих по «делу TUT.BY», могли выйти на свободу. Этого не произошло, портал выступил с заявлением:

— Принять факт, что 15 наших коллег, близких человек находятся до сих пор в заключении без объективных или хотя бы обозначенных причин, невозможно. Остается много вопросов, почему при рассмотрении экономического дела были привлечены редакция, партнеры и даже Юлия Чернявская. Их заключение выглядит намеренным давлением не только на портал, но и на hoster.by.

В заявлении подчеркивается, что среди задержанных есть те, кто даже не являются сотрудниками компании:

— По сути, они стали заложниками ситуации. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы добиться освобождения всех задержанных по «делу TUT.BY».

Чернявской и двум сотрудникам TUT.BY предъявлено обвинение. Сапегу суд оставил за решеткой

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Их коллеги опубликовали заявление.
 
Новости дня
Новости разные
 
Спіс палітвязняў папоўніўся новымі імёнамі, цяпер ён налічвае 450 чалавек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by