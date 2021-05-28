Фигурантов «дела TUT.BY» оставили под стражей

Источник материала: Салiдарнасць

Их коллеги опубликовали заявление.

28 мая истек 10-дневный срок, после которого 15 человек, проходящих по «делу TUT.BY», могли выйти на свободу. Этого не произошло, портал выступил с заявлением :

— Принять факт, что 15 наших коллег, близких человек находятся до сих пор в заключении без объективных или хотя бы обозначенных причин, невозможно. Остается много вопросов, почему при рассмотрении экономического дела были привлечены редакция, партнеры и даже Юлия Чернявская. Их заключение выглядит намеренным давлением не только на портал, но и на hoster.by.

В заявлении подчеркивается, что среди задержанных есть те, кто даже не являются сотрудниками компании:

— По сути, они стали заложниками ситуации. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы добиться освобождения всех задержанных по «делу TUT.BY».

Чернявской и двум сотрудникам TUT.BY предъявлено обвинение. Сапегу суд оставил за решеткой