Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 15 человек

Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще 15 человек, говорится в совместном заявлении, опубликованном на правозащитном сайте «Весна».





Политзаключенными признаны осужденные Евгений Комбуль (5 лет колонии в условиях общего режима), Сергей Силич и Максим Силюк (4 и 2,5 года соответственно), Виктор Иванцов, Сергей Розум, Сергей Красовский и Ольга Сыроватка (по 2 года), Владимир Котюбко (1,5 года), Наталья Баринова и Алина Муратова (по 1 году), Максим Пытель, Сергей Богдан и Владимир Ланкевич (по 3 года), Сергей Шабуня и Павел Федукевич (оба на 1 год 9 месяцев).

Дело Марины Силенок, приговоренной к 1,5 года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа по ч. 2 ст. 339 УК, признано политически мотивированным, но политзаключенной она начнет считаться, когда ее отправят отбывать наказание.

Правозащитники требуют прекратить уголовное преследование и немедленно освободить Муратову, Баринову, Красовского, Сыроватку, Котюбко, Пытеля.

Они также требуют пересмотреть приговоры Комбулю, Силичу, Силюку, Богдану, Ланкевичу, Иванцову, Розуму, Шабуне, Федукевичу «при соблюдении права на справедливое судебное разбирательство и устранении факторов, повлиявших на приговор», и освободить их «с применением других мер пресечения, обеспечивающих явку в суд».

Представители правозащитнгого сообщества настаивают на немедленном освобождении всех политзаключенных и прекращении политических репрессий против граждан страны.

Заявление подписали лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», Центр правовой трансформации (Lawtrend), Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусский документационный центр, Белорусский ПЕН-центр, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, организации «Правовая инициатива», «Хьюман Константа» и «Инициатива FORB».

Теперь в Беларуси насчитывается 451 политзаключенный.