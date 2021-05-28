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Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 15 человек
Источник материала: Навiны
Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще 15 человек, говорится в совместном заявлении, опубликованном на правозащитном сайте «Весна».
Политзаключенными
Дело Марины Силенок, приговоренной к 1,5 года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа по ч. 2 ст. 339 УК, признано политически мотивированным, но политзаключенной она начнет считаться, когда ее отправят отбывать наказание.
Правозащитники требуют прекратить уголовное преследование и немедленно освободить Муратову, Баринову, Красовского, Сыроватку, Котюбко, Пытеля.
Они также требуют пересмотреть приговоры Комбулю, Силичу, Силюку, Богдану, Ланкевичу, Иванцову, Розуму, Шабуне, Федукевичу «при соблюдении права на справедливое судебное разбирательство и устранении факторов, повлиявших на приговор», и освободить их «с применением других мер пресечения, обеспечивающих явку в суд».
Представители правозащитнгого сообщества настаивают на немедленном освобождении всех политзаключенных и прекращении политических репрессий против граждан страны.
Заявление подписали лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», Центр правовой трансформации (Lawtrend), Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусский документационный центр, Белорусский ПЕН-центр, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, организации «Правовая инициатива», «Хьюман Константа» и «Инициатива FORB».
Теперь в Беларуси насчитывается 451 политзаключенный.
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Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще 15 человек, говорится в совместном заявлении, опубликованном на правозащитном...
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