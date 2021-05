Навошта Лукашэнка «прывязвае» Пратасевіча да вайны на Данбасе. Камэнтары экспэртаў

Источник материала: Свабода

Навошта гэта беларускім уладам? Журналісты ўкраінскай рэдакцыі Радыё Свабода пацікавіліся думкай украінскіх экспэртаў.

Беларускім уладам, якія прымусова пасадзілі рэйсавы самалёт, што ляцеў паміж дзьвюма краінамі ЭЗ, ды яшчэ й арыштавалі двух яго пасажыраў — тактычна выгадна вылучаць супраць іх падобныя абвінавачаньні, кажа ў гутарцы з Радыё Свабода былы намесьнік старшыні СБУ Віктар Ягун.

«Можна зразумець, чаму так робіць Беларусь: мэта Лукашэнкі — як мага больш дэманізаваць Пратасевіча, абвінаваціць яго ў забойствах падчас баявых дзеяньняў. Да таго ж стаўленьне на Захадзе да палку „Азоў“ неадназначнае, таму матывы такіх дзеяньняў беларускага КДБ мне зразумелыя. Паглядзім, як скончыцца гэтая сытуацыя», — кажа былы працаўнік украінскіх спэцслужбаў.

Галоўны рэдактар «Цензор.Нет» Юры Бутусаў, які адпачатку асьвятляў баявыя дзеяньні на Данбасе, ацэньвае тое, што кажуць афіцыйны Менск і расейскія СМІ пра Пратасевіча, як інфармацыйна-псыхалягічную спэцапэрацыю, якая мае на мэце прыкрыцьцё незаконнай пасадкі самалёта і затрыманьня журналіста.

«Цяпер беларускія і расейскія ўлады, для таго каб прыкрыць гэтую апэрацыю, шукаюць любыя падставы, каб сказаць: «Пратасевіч — дрэнны чалавек, і ў нас да яго больш сур’ёзныя абвінавачаньні». Яны зараз імкнуцца пазьбегнуць гэтай карціны. Фактычна яго вінавацілі і захоплівалі самалёт праз журналісцкую дзейнасьць, то бок гэта прамы перасьлед журналістаў. Яны разумеюць, наколькі гэта дзіка выглядае, і хочуць ад гэтага адысьці. Менавіта таму яны зараз вінавацяць і раскручваюць тэму, што ён ваяваў, забіваў, і ўсё гэта цяпер закідваецца як інфармацыйнае прыкрыцьцё», — сказаў Бутусаў у інтэрвію Радыё Свабода.

