Лукашенко привез Путину целый чемодан документов про инцидент с Ryanair

Трансляция пресс-конференции глав государств доступна на YouTube-канале РБК.





«Я вас проинформирую. Я, пользуясь таким доверительным отношением, захватил некоторые документы. Покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит и что это за люди», — сказал Лукашенко.





Он добавил, что оппозиция пытается раскачать ситуацию до уровня августа 2020 года, когда Беларусь охватили массовые акции протеста после опубликования официальных результатов президентских выборов.

















Встреча Путина и Лукашенко проходит в Сочи. Ранее Лукашенко заявил, что главной темой переговоров станут экономические вопросы, так как «по военно-политическим и прочим вопросам мы уже давно договорились».





В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что на встрече могут быть затронуты вопросы государственного долга Беларуси, а также задержанной в Минске гражданки России Софьи Сапеги.





23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о якобы минировании.





Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 с ракетами "воздух-воздух" на борту. Позднее белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС. Данную информацию опроверг официальный представитель движения Фаузи Бархум.





Сразу после приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту лайнера оппозиционера и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.





На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.