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Путин и Лукашенко отметили значительный рост товарооборота России и Беларуси

28.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Сочи проходят переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Погода на курорте хорошая. Поэтому российский президент предложил своему белорусскому коллеге искупаться в Черном море, передает «МИР 24».

«В первом квартале текущего года – а Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером Беларуси – мы наблюдаем значительный рост товарооборота – 18,4%. И это хорошая тенденция, важно ее сохранить. Есть хорошие, позитивные тенденции по другим направлениям. Все это, безусловно, будет в центре нашего внимания. Так же, как мы с вами занимаемся вопросами строительства Союзного государства. Мы делаем это, как говорится, спокойно, исходя из того, чтобы обеспечить интересы, как Беларуси, так и России. Погода в Сочи хорошая, как Вы видите. Можем искупаться. Море становится все теплее и теплее. Думаю, что это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи. Я вас очень рад видеть», – заявил Путин.

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«Спасибо, Владимир Владимирович, за человеческое приглашение, именно в пятницу, чтобы, действительно, в выходные дни можно было и в море окунуться. Вы правильно отметили рост товарооборота. Мы просчитываем сейчас буквально каждую долю процента. И мы видим, что мы превзойдем в этом году с Россией свой товарооборот допандемийного, доковидного уровня. А там у нас товарооборот больше 35 миллиардов долларов был», – констатировал Лукашенко.

«У нас в прошлом году был 29 с лишним. В прошлом году, несмотря на падение, объем был 29 с лишним», – подчеркнул российский лидер.

«Поэтому здесь как раз у нас темпы неплохие. Смотрю по ВВП у вас, как и у нас. Вы знаете, нам предрекали чуть ли не стагнацию. Экономика в России растет. Естественно, привязанная к России наша экономика нормально двигается. Но всегда, знаете, есть желающие подкинуть нам проблем. Вы о них знаете. Я вас проинформирую. Пользуясь доверительным отношением, захватил некоторые документы, чтобы вы понимали, что происходит», – добавил президент Беларуси.

Президенты Беларуси и России также обсудили тему экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска.



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Теги: Минск
 
 
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Президенты России и Беларуси на переговорах в Сочи обсудили торгово-экономическое сотрудничество стран, а также тему экстренной посадки самолета авиакомпании...
 
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