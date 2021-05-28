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Минчанку оштрафовали на 5800 рублей за съемку районного марша из окна квартиры

28.05.2021 21:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Свидетельницу шествия в Сухарево, снимавшую его из окна своей квартиры, признали виновной в участии в акции.

Минчанку оштрафовали на 5800 рублей за съемку районного марша из окна квартиры

По сообщению правозащитников «Весны», минчанку оштрафовали на 200 базовых величин (5800 рублей).

Марш в Сухарево прошел 26 мая. На нем задержали трех из примерно 30 участников.

 
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Свидетельницу шествия в Сухарево, снимавшую его из окна своей квартиры, признали виновной в участии в акции.
 
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