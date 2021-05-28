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Минчанку оштрафовали на 5800 рублей за съемку районного марша из окна квартиры
Источник материала: Навiны
Свидетельницу шествия в Сухарево, снимавшую его из окна своей квартиры, признали виновной в участии в акции.
По сообщению правозащитников «Весны», минчанку оштрафовали на 200 базовых величин (5800 рублей).
Марш в Сухарево прошел 26 мая. На нем
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Свидетельницу шествия в Сухарево, снимавшую его из окна своей квартиры, признали виновной в участии в акции.
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