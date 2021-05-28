В Сухарево задержали трех участников локального шествия

Три участника прошедшего 26 мая в минском микрорайоне Сухарево локального шествия в поддержку политзаключенных признаны виновными по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий) и арестованы на срок от 10 до 15 суток, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».





Административные дела рассмотрел 28 мая суд Фрунзенского района.

Еще одна свидетельница шествия, снимавшая его из окна своей квартиры, признана виновной в участии в акции и оштрафована на 200 базовых величин (5800 рублей).

Акция собрала около 30 человек. На следующий день после ее проведения, по сведениям правозащитников, домой к некоторым ее вероятным участникам пришли сотрудники силовых структур, которые осматривали жилища и изымали технику и символику.

В одном случае для проникновения в квартиру были выбиты входные двери.