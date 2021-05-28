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В Сухарево задержали трех участников локального шествия

28.05.2021 21:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Три участника прошедшего 26 мая в минском микрорайоне Сухарево локального шествия в поддержку политзаключенных признаны виновными по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий) и арестованы на срок от 10 до 15 суток, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

В Сухарево задержали трех участников локального шествия

Административные дела рассмотрел 28 мая суд Фрунзенского района.

Еще одна свидетельница шествия, снимавшая его из окна своей квартиры, признана виновной в участии в акции и оштрафована на 200 базовых величин (5800 рублей).

Акция собрала около 30 человек. На следующий день после ее проведения, по сведениям правозащитников, домой к некоторым ее вероятным участникам пришли сотрудники силовых структур, которые осматривали жилища и изымали технику и символику.

В одном случае для проникновения в квартиру были выбиты входные двери.

 
 
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Три участника прошедшего 26 мая в минском микрорайоне Сухарево локального шествия в поддержку политзаключенных признаны виновными по ст.
 
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