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Беларусь вошла в состав Исполкома ВОЗ

28.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь вошла в состав Исполкома Всемирной организации здравоохранения. В одном из руководящих органов ВОЗ представитель Беларуси будет работать в течение трех лет, передает «МИР 24».

«Мы сможем донести свою точку зрения за гораздо более короткий период времени и гораздо с меньшими передаточными звеньями. Это, конечно, очень важно. Ну и, безусловно, будем представлять свою позицию», – констатировал министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич.

Беларусь второй раз в истории вошла в состав Исполкома Всемирной организации здравоохранения. Впервые представители страны работали там с 1948 по 1950 годы. Исполком ВОЗ состоит из представителей 34 стран. Всего же во Всемирную организацию здравоохранения входят 194 государства.



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Беларусь второй раз в истории вошла в состав исполкома Всемирной организации здравоохранения. Впервые представители страны работали там с 1948 по 1950 годы.
 
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