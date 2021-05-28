В Бресте начали судить 12 фигурантов третьего уголовного дела по августовским протестам

В суде Ленинского района Бреста 28 мая началось рассмотрение третьего уголовного дела об акциях протеста в городе в августе прошлого года, сообщает телеграм-канал «Весна. Брест».





По ч. 2 ст. 293 УК обвиняются 12 человек: Роман Гвоздёлко, Никита Гончаров, Вадим Жилинский, Денис Жук, Артем Климчук, Дмитрий Князев, Юрий Кузьмич, Дмитрий Панько, Антон Сотников, Александр Телешман, Дмитрий Тур и Максим Шатохин, передает БелаПАН .

Князев и Климчук полностью признали вину, Гвоздёлко вину не признал, Телешман отказался от дачи показаний, остальные признали вину частично.

Приговор девяти фигурантам первого дела о массовых беспорядках в городе вынес 10 марта суд Московского района. Все признаны виновными по ч. 2 ст. 293 УК. Трое приговорены к 4,5 года лишения свободы, трое — к 4 годам, один — к 3,5 (все — с отбыванием наказания в колонии усиленного режима). Двое несовершеннолетних получили 3 года воспитательной колонии.

Вину полностью не признал никто. Большинство признали себя виновными в том, что присутствовали на акции и участвовали в ней, но не совершали насилия и погромов.





21 мая суд Ленинского района Бреста вынес приговор 13 фигурантам второго дела о массовых беспорядках в городе. Все также признаны виновными по ч. 2 ст. 293 УК. Один из них — также по ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство) за то, что 9 августа ударил рукой по грузовому автомобилю МАЗ и разбил боковое зеркало. Ему суд назначил 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Один фигурант был приговорен к 4,5 года лишения свободы, шесть — к 4 годам, двое — к 3,5 (все — в колонии усиленного режима). Еще один обвиняемый получил 4 годам лишения свободы в колонии общего режима, двое несовершеннолетних — 3 года воспитательной колонии.

Согласно обвинению, фигуранты этих трех дел 10 августа 2020 года во время массового мероприятия в центре Бреста — на улицах Советской и Нефтяной, бульварах Шевченко и Космонавтов, проспекте Машерова — «грубо нарушили общественный порядок и совершили погромы». Их обвинили в том, что они нанесли сотрудникам милиции удары руками и ногами, различными предметами, использовав доски, палки, урны, фрагменты скамеек, тротуарной плитки и асфальта, бутылки, камни, металлические болты, емкости с краской, пиротехнические изделия. Затем, по версии следствия, обвиняемые умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшее милиции, физическим и юридическим лицам.

Потерпевшими по делу признаны 29 человек. Побои были нанесены более чем 25 милиционерам.