Сборная Беларуси проиграла Дании на ЧМ по хоккею в Риге

Источник материала: Onliner

Сегодня в Риге состоялся пятый матч белорусской сборной по хоккею на чемпионате мира в Латвии. Играли против датчан, проиграли со счетом 5:2.

Сборная Дании начинала встречу с 5-го места в группе А, за 4 игры у этой команды было всего 4 очка. Беларусь — с последнего места, у нас было на один балл меньше.

Белорусы открыли счет заброшенным шайбам, но в первом периоде датчане сравнялись по голам. Второй период остался за белорусской сборной — одна шайба в воротах датчан. В третьем периоде они отомстили, забросив четыре безответные шайбы в ворота белорусов.

Расписание белорусской сборной на ЧМ-2021:

30 мая: Беларусь — Швейцария;

1 июня: Россия — Беларусь.