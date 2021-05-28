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Сборная Беларуси проиграла Дании на ЧМ по хоккею в Риге
Источник материала: Onliner
Сегодня в Риге состоялся пятый матч белорусской сборной по хоккею на чемпионате мира в Латвии. Играли против датчан, проиграли со счетом 5:2.
Сборная Дании начинала встречу с 5-го места в группе А, за 4 игры у этой команды было всего 4 очка. Беларусь — с последнего места, у нас было на один балл меньше.
Белорусы открыли счет заброшенным шайбам, но в первом периоде датчане сравнялись по голам. Второй период остался за белорусской сборной — одна шайба в воротах датчан. В третьем периоде они отомстили, забросив четыре безответные шайбы в ворота белорусов.
Расписание белорусской сборной на ЧМ-2021:
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Сегодня в Риге состоялся пятый матч белорусской сборной по хоккею на чемпионате мира в Латвии. Играли против датчан, проиграли со счетом 5:2. Читать далее…
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