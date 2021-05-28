Источник материала: UDF

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как измерить рейтинг политика? Отвечает основатель Chatham House Рыгор Астапеня Как госТВ манипулирует понятиями «большинство» и «меньшинство»?

Как измеряется рейтинг политиков?Можно ли верить таким данным?Кого поддерживали беларусы год назад и сейчас?Поговорили об этом с основателем Центра новых идей и сотрудником британского института Chatham House Рыгором Астапеней.