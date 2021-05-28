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Как измерить рейтинг политика? Отвечает основатель Chatham House Рыгор Астапеня
Источник материала: UDFКак измеряется рейтинг политиков?
Можно ли верить таким данным?
Кого поддерживали беларусы год назад и сейчас?
Поговорили об этом с основателем Центра новых идей и сотрудником британского института Chatham House Рыгором Астапеней.
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