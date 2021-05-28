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Как Польша сохранила контроль и добилась эффективности ключевых предприятий госсектора

29.05.2021 06:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Как Польша сохранила контроль и добилась эффективности ключевых предприятий госсектора
Польские власти сохранили контроль над ключевыми предприятиями в стратегических отраслях и сумели повысить их экономическую эффективность через частичную приватизацию и уровень менеджмента.

В очережном материале спецпроекта «А как уних?» изучаем особенности функционирований предприятий госсектора в Польше. Они составляют значительную часть в местной экономике и стали активными участниками международной экспансии польского капитала.

Полное разгосударствление


В отличие от Беларуси практически все польские крупные предприятия прошли через процесс разгосударствления. Теперь это публичные компании, включая предприятия энергетики и железную дорогу.

Периодически с целью повышения эффективности и привлекательности для инвесторов власти проводят реорганизации. Так, в 2018 году было принято решение о присосединении к самой успешной польской компании PNK Orlen одного из четырех энергетических холдингов Energa. В 2020 году после одобрения европейских регуляторов началася процесс интеграции в ту же PNK Orlen топливных компаний Grupa Lotos и PGNiG.

Настоящая приватизация через листинг на бирже

Все госкомпании прошли через приватизацию. Это происходило не как в Беларуси, где после преобразования «Беларуськалия» в открытое акционерное общество единственным его акционером стало государство.

Акции приватизируемых предприятий в Польше были размещены на Варшавской фондовой бирже и их собственниками могли стать все желающие – юридические и физические лица.

При этом в половине из 30 самых дорогих компаний польской экономики, составляющих биржевой индекс WIG30, в прошлом году государство сохраняло контрольные или блокирующие пакеты.

Как Польша сохранила контроль и добилась эффективности ключевых предприятий госсектора


Что это дало властям?


Во-первых, польское правительство продолжает контролировать самые крупные предприятия в стратегических отраслях.

Это – нефтепереработка и торговля нефтепродуктами, нефте-и-газодобыча, транспорт топлива, традиционная и альтернативная энергетика, угольная промышленность, добыча и производство цветных металлов, предприятия в банковской и страховой сферах, железнодорожные перевозки.

Во-вторых, через частичную приватизацию власти добились привлечения средств, а через размещение акций на бирже повысили инвестиционную привлекательность активов для кредиторов и новых инвесторов.

В-третьих, вместе с инвестициями госсектор получил эффективные менеджерские команды, которые обеспечивают прибыльность большинства активов и, соответственно, получение государством стабильных дивидендов на его доли.

В частности, по итогам 2019 года концерн PKN Orlen стал в Центральной и Восточной Европе вторым по полученному объему чистой прибыли.

Как Польша сохранила контроль и добилась эффективности ключевых предприятий госсектора


Международная экспансия


Многие польские госкомпании выросли в международные конгломераты, начав и продолжая экспансию на внешних рынках.

Самый успешный в этом плане из них - нефтеперерабатывающий концерн PKN Orlen.

В 2000-х годах он выкупил нефтеперерабатывающий завод в литовском Мажейкяеи чешского производителя нефтепродуктов Unipetrol с двумя заводами в Литвинове и Кралупах-над-Влтавой.

У компании обширная розничная сбытовая сеть за границей. В 2000-х PKN Orlen приобрел свыше 500 заправок в Германии. Также сети заправок у польского концерна есть в Литве, Чехии и Словакии.

PKN Orlen также принадлежат нефтяной терминал в литовской Бутинге, чешская химическая компания Spolana, а в 2010-х компания начала нефтедобычу в Канаде.

Компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), которая вскоре войдет в состав PNK Orlen, добывает и имеет лицензии на добычу углеводородного сырья в Пакистане, ОАЭ и Норвегии, а также владеет станцией по приему и переработке сжиженного газа в литовской Клайпеде.

Grupa Lotos ведет добычу нефти на норвежском шельфе и в Литве.

Крупнейший польский производитель химических продуктов Grupa Azoty в начале 2010-х приобрел завод по выпуску полиамидов в Германии и имеет добывающее фосфаты предприятие в Сенегале.

Один из ведущих мировых производителей серебра и меди KGHM Polska Miedź создал дочернее добывающее предприятие в канадском Ванкувере, а железнодорожный оператор PKP Cargo в 2010-х выкупил чешского перевозчика Advanced World Transport.

Польский финансовый капитал также активно работает на внешних рынках.

Крупнейший банк Польши PKO Bank Polski и крупнейшая страховая компания PZU имеют дочерние компании в Украине. PZU также работает в странах Балтии и одно время рассматривала возможность участия в приватизации главного игрока на страховыом рынке Беларуси - «Белгосстраха».
 
 
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Польские власти сохранили контроль над ключевыми предприятиями в стратегических отраслях и сумели повысить их экономическую эффективность через частичную...
 
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