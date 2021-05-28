Белорусские хоккеисты проиграли третий матч подряд и опустились на последнее место

Национальная сборная Беларуси по хоккею дважды вела в поединке с командой из Дании, но уступила со счетом 2:5.



Источник: hockey.by

Вечером 28 мая сборные Беларуси и Дании сыграли важный для обеих команд матч, победы в котором с большой вероятностью хватило бы для попадания в четвертьфинал чемпионата мира.

Первыми отличились белорусы: на 3-й минуте забил Демков. Мейер сравнял счет на 6-й. Подопечные Михаила Захарова снова вышли вперед на 31-й минуте после точного броска Стефановича. Со счетом 2:1 в пользу белорусов игроки ушли на второй перерыв. Оставшихся 20 минут датчанам хватило, чтобы не только сравнять счет, но и крупно выиграть: забивали Асперуп, Фром, Лауридсен и Труэ.

На чемпионате мира в Риге белорусские хоккеисты выиграли у шведов и проиграли словакам, чехам, британцам и датчанам. Шанс на попадание в четвертьфинал еще есть: нужно побеждать швейцарцев и россиян. Пока белорусы находятся на последнем месте в группе.