Тайны планеты Земля. Подборка фильмов об исследователях и путешественниках

МТС приглашает в виртуальное путешествие по самым отдаленным уголкам планеты. Почему воюют муравьи, кто обитает на дне океана и какие мечты способен воплотить остров Тенерифе? На эти и многие другие вопросы поможет ответить подборка фильмов и передач в сервисе ТВ мобильного оператора.

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Поймай меня, если сможешь: 28 мая в 13:30 на канале Cinema

Знаменитый фильм Стивена Спилберга с Лео Ди Каприо и Томом Хэнксом. Он расскажет, как путешествовать бесплатно и ни в чем себе не отказывать. Это история находчивого и обаятельного мошенника Фрэнка Эбегнейла, который к 21 годам успел поработать врачом, адвокатом и пилотом на пассажирских авиалиниях. Фильм основан на реальных событиях.

Мечтатели Тенерифе. Остров Приключений: 28 мая в 17:10 на канале «Моя планета»

Телепрограмма о необычных идеях для путешествий. В каждой серии — новый герой, стремящийся воплотить свою мечту. А на Тенерифе есть все, что может увлечь мечтателя: дельфины, вулканы, киты и даже пещерные города.

Города у моря. Гонконг: 28 мая в 22:25 на канале «Моя планета»

Цикл передач о прибрежных городах. На очереди — Гонконг, бывшая рыбацкая деревня на побережье Китая, со временем превратившаяся в огромный процветающий мегаполис.

Путешествие Рика Стейна в Мексику: 28 мая в 16:50 на канале «Кухня ТВ»

Знаменитый английский шеф-повар, ресторатор и телеведущий отправляется в турне по Северной Америке, чтобы изучить мексиканскую кухню. В течение 6 недель Рик путешествует из Калифорнии в Мексику, пробуя по дороге разнообразные блюда.

Подводная одиссея команды Кусто: 29 мая в 16:00 на канале «Ocean TV»

Легендарный документальный сериал о подводном мире от известного французского путешественника. На борту корабля «Калипсо» Жак-Ив Кусто и его команда исследуют морские глубины в поисках причудливых существ, необычных пейзажей и древних городов.

Муравьиная гора с Дэвидом Аттенборо: 29 мая в 15:00 на канале «Наука»

Дэвид Аттенборо вместе с виртуозным оператором Мартином Дорном изучают два внешне идентичных «города», в которых обитает один и тот же вид древесных муравьев. Один из них живет мирно и процветает, а второй находится в состоянии бесконечной войны, приводящей к тысячам жертв ежегодно. Почему?

Гренландия. Гонка по Арктике: 30 мая в 21:45 на канале «HD Life»

Джефф Уилстон хочет установить рекорд по самому быстрому пересечению ледового щита Гренландии на лыжах. Ему предстоит преодолеть 2200 км. Чтобы побить рекорд, он должен проехать эту замерзшую пустыню менее чем за 23 дня.

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МТС ТВ — это цифровое телевидение, где можно смотреть кино, спортивные программы и мультфильмы, устанавливая эфир на паузу и пользоваться функцией перемотки. Сервис включает 120 телеканалов и 2 онлайн-кинотеатра. Все передачи и фильмы доступны в записи до 5 дней.