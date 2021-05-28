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МИД Украины передал СНБО список сторонников Лукашенко для введения санкций

29.05.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министерство иностранных дел Украины подготовило санкционный пакет против граждан Беларуси, поддерживающих режим Александра Лукашенко, он уже был передан на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом в эфире украинского ТВ заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин, передает Интерфакс.

"Надеемся, в ближайшее время этот пакет будет рассмотрен, и последствием соответствующих решений станет указ президента ", - сказал Енин.

Он уточнил, что санкции планируется вводить против тех граждан Беларуси, которые "принимали участие в фальсификациях выборов и репрессиях против своих соотечественников".

 
 
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Министерство иностранных дел Украины подготовило санкционный пакет против граждан Беларуси, поддерживающих режим Александра Лукашенко, он уже был передан на...
 
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