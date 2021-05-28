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Троих браконьеров из Полоцка задерживали со стрельбой – видео

29.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Попались нелегальные охотники ночью 28 мая: при попытке задержания они увеличили скорость, сотрудники ГАИ произвели несколько выстрелов из табельного оружия в воздух.

После этого браконьеры бросили в лесу микроавтобус с убитым лосем и уехали на легковушке. Остановили их при подъезде к Полоцку.

 
 
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Сотрудники милиции задержали возле Полоцка троих мужчин, которые подозреваются в незаконной охоте на лосей. Смотрите на видео комментарий правоохранителей кадры...
 
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