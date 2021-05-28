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Военные Беларуси будут наблюдать за учениями в Литве

29.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая – Sputnik. Представители Вооруженных сил Беларуси будут наблюдать за тактическими учениями "Железный волк-2021 I", проходящих в Литве, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.

© Photo : Минобороны Беларуси
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"Два представителя Вооруженных сил Республики Беларусь примут участие в наблюдении за активной фазой многонационального тактического учения "Железный волк-2021 I", – говорится в сообщении.

Белорусские военные вместе с наблюдателями от других стран – участников ОБСЕ были приглашены Литвой на добровольной основе, поскольку эти маневры не подлежат обязательному контролю согласно Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Международные учения "Железный волк-2021 I" начались в Литовской Республике 18 мая и продлятся до конца месяца.

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Теги: Минск
 
 
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Международные учения "Железный волк-2021 I" начались в Литовской Республике 18 мая и продлятся до конца месяца.
 
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