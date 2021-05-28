|
Военные Беларуси будут наблюдать за учениями в Литве
29.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мая – Sputnik. Представители Вооруженных сил Беларуси будут наблюдать за тактическими учениями "Железный волк-2021 I", проходящих в Литве, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.
© Photo : Минобороны Беларуси
"Два представителя Вооруженных сил Республики Беларусь примут участие в наблюдении за активной фазой многонационального тактического учения "Железный волк-2021 I", – говорится в сообщении.
Белорусские военные вместе с наблюдателями от других стран – участников ОБСЕ были приглашены Литвой на добровольной основе, поскольку эти маневры не подлежат обязательному контролю согласно Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
Международные учения "Железный волк-2021 I" начались в Литовской Республике 18 мая и продлятся до конца месяца.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международные учения "Железный волк-2021 I" начались в Литовской Республике 18 мая и продлятся до конца месяца.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)