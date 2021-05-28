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ТОП истребителей России и США: кто победит в воздушном бою?

29.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Мы смоделировали воздушный бой между истребителями России и США и попытались разобраться – кто победит в этой схватке? Смотрите в нашем видео сравнение мощи боевой авиации России и США.

В конце 2020-го гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов рассказал, что в госкорпорации "прорабатывается создание боевой авиационной системы будущего в легком и среднем классе", которая может быть "универсальной платформой в пилотируемом и беспилотном вариантах".

Весной в Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что начали работы по созданию платформы оперативно-тактической авиации, на основе которой и планируется разработка легкого истребителя.

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Теги: Минск
 
 
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