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ТОП истребителей России и США: кто победит в воздушном бою?
29.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Мы смоделировали воздушный бой между истребителями России и США и попытались разобраться – кто победит в этой схватке? Смотрите в нашем видео сравнение мощи боевой авиации России и США.
В конце 2020-го гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов рассказал, что в госкорпорации "прорабатывается создание боевой авиационной системы будущего в легком и среднем классе", которая может быть "универсальной платформой в пилотируемом и беспилотном вариантах".
Весной в Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что начали работы по созданию платформы оперативно-тактической авиации, на основе которой и планируется разработка легкого истребителя.
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