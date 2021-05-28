Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая – Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию мастер-классов. О технологиях в работе СМИ и PR-служб ведущие специалисты МИА "Россия сегодня" рассказали на вебинаре в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь .

Коучами нового модуля на тему: "Современные тренды в соцсетях и онлайн-коммуникациях" выступили руководитель пресс-службы, корпоративных и внутренних коммуникаций медиагруппы "Россия сегодня" Анна Старкова и начальник отдела продвижения и социальных сетей объединенной дирекции ria.ru МИА "Россия сегодня" Дарья Гинеева.

О качественном контенте

"Мы живем в перенасыщенном мире новостей, где ты просто не успеваешь за всем уследить. Я читаю первые три строчки. Если зацепит с первого момента, ты пойдешь ее дальше читать. Если у тебя плохой контент, то дальше вообще нет смысла продвигать новость", – рассказала Старкова.

По мнению спикеров, нет ничего удивительного в том, что в последнее время кардинально изменилась и сама журналистика, и формат подачи новостей. Это естественный ход эволюции. Информация – тоже продукт, и как любой товар, его нужно правильно "упаковать", чтобы сделать востребованным у потребителя.

© Sputnik В последнее время кардинально изменилась и сама журналистика, и формат подачи новостей, уверены спикеры SputnikPro

Однако, только один броский заголовок и правило первых трех строчек, которые притягивают внимание читателя, проблем не решат. Это "обертка", развернув которую потребитель хочет получить качественный продукт.

Фактчекинг стал новым трендом

По словам Старковой, проведя скрупулезный анализ медийного рынка, специалисты пришли к любопытному выводу. Читатели перестали ориентироваться на анонимность. Если еще год назад "сенсация" в Telegram-канале собирала тысячи просмотров, то сегодня в тренде информация из проверенного источника информации.

"Мы не просто выдаем новости, у нас еще фактчекинг. Мы агентство, на ресурсы которого приходят люди, чтобы получить правдивую, точную, быструю информацию", – отметила Старкова.

Как ни парадоксально, для того, чтобы доминировать в информационном поле, сегодня недостаточно уметь создавать качественный контент. Его еще нужно грамотно продвигать, выстраивать медиаландшафт под собственный ресурс.

"Для нас главный канал коммуникаций – Telegram-канал в настоящий момент. За последний год мы развили огромную сетку наших каналов в Telegram. Мы ушли в онлайн, активно развиваем это направление, потому что поняли, что наша аудитория находится и там тоже. Ее нельзя упускать", – рассказала спикер.

"Золотые правила" продвижения

Если говорить о стратегии продвижения, то главное в ней - анализ аудитории. Важно знать своего читателя и подстраиваться под его интересы. В Росси 42% населения получают информацию из телевизионных новостей, 39% из интернета, приводят статистику эксперты.

По прогнозам, уже к 2025 году интернет станет основным источником информации. Уже выработался негласный свод правил, которые по мнению Гинеевой, не стоит нарушать, чтобы не потерять аудиторию.

© Sputnik Читатели перестали ориентироваться на анонимность, отметила руководитель пресс-службы медиагруппы "Россия сегодня" Анна Старкова

"Не хотелось бы, чтобы СМИ рассматривали социальные сети как дополнительную конверсию для сайтов, потому что социальные сети довольно самодостаточны. И пользователи не оценят, если будут видеть, что СМИ используют их просто как переходы по ссылочкам, чтобы получить дополнительные просмотры", – рассказала Гинеева.

Второе правило успешного продвижения контента в социальных сетях – уравновешивать аудиторию.

"Если у вас не специализированное издание для мужчин или домохозяек, то не должно быть перекатов только в женскую или мужскую аудиторию. Если говорим об общественно-политических СМИ, то не должно быть слишком много пользователей в возрасте до 18 лет. Аудитория должна быть чуть постарше, например, от 21 до 45 лет", – рассказала Гинеева.

Также в ходе вебинара руководители СМИ и пресс-служб получили ответы на вопросы, почему не нужно писать релизы, и почему не нужно бояться экспериментировать, искать свою аудиторию, к примеру, в Tik-Tok.

Общее впечатление от всех участников вебинара озвучил председатель правления ОО "Белорусский союз журналистов" Андрей Кривошеев.

"Чем мне нравится площадка SputnikPro – это абсолютно практичные вещи. Это вещи, которые могут использовать блогеры, руководители, сотрудники пресс-служб крупных наших холдингов, журналисты классических и конвергентных СМИ. Главное – учимся, обмениваемся опытом", – резюмировал Кривошеев.

Что такое SputnikPro

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты.

На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из более 80 государств.

Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.