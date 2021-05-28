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Синоптики: на выходных в Беларуси будет прохладно
29.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мая – Sputnik. Прохладная погода ожидается в Беларуси в субботу и воскресенье 29 и 30 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По информации синоптиков, 29 мая на большей части территории страны пройдут небольшие дожди, местами – с грозами. Днем температура воздуха будет находиться в пределах от +16 до +21°С.
В воскресенье в Беларусь начнет поступать прохладная воздушная масса: снова ожидаются кратковременные осадки, на северо-западе Беларуси – сильный порывистый ветер, днем температура составит от +12 до +19°С.
Следующая неделя тоже начнется с достаточно холодной погоды: прогнозируется порывистый ветер, а дневная температура – от +9 до +16°С.
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В Белгидромете прогнозируют, что следующая неделя начнется с ненастной погоды – в республике днем будет около +16°С.
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