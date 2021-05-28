РПЦ откажется от освящения оружия

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая – Sputnik. Русская православная церковь планирует отказаться от освящения оружия, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя РПЦ при Совете Европы архимандрита Филиппа.

Соответствующий документ был принят на проходящем в Москве пленуме с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Его подготовила комиссия по вопросам богословия Межсоборного присутствия.

"В рассмотренном документе подчеркивается, что церковь преподает благословение человеку – воину, на исполнение своего воинского долга. Конечно, этот долг предполагает использование различного вида оружия. Однако отдельного благословения самого оружия совершаться не будет", – сообщил отец Филипп.

По его словам, при этом оружие может окропляться – как предмет, который использует воин.

В последующем документ вынесут на обсуждение Архиерейского собора: его либо примут, либо отправят на доработку или отклонят.

При этом отец Филипп сказал, что он прошел последнюю стадию экспертного обсуждения.