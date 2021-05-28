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РПЦ откажется от освящения оружия
29.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мая – Sputnik. Русская православная церковь планирует отказаться от освящения оружия, сообщило
© Sputnik / Анна Нефедова
Соответствующий документ был принят на проходящем в Москве пленуме с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Его подготовила комиссия по вопросам богословия Межсоборного присутствия.
"В рассмотренном документе подчеркивается, что церковь преподает благословение человеку – воину, на исполнение своего воинского долга. Конечно, этот долг предполагает использование различного вида оружия. Однако отдельного благословения самого оружия совершаться не будет", – сообщил отец Филипп.
По его словам, при этом оружие может окропляться – как предмет, который использует воин.
В последующем документ вынесут на обсуждение Архиерейского собора: его либо примут, либо отправят на доработку или отклонят.
При этом отец Филипп сказал, что он прошел последнюю стадию экспертного обсуждения.
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Соответствующий документ был принят на проходящем в Москве пленуме с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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