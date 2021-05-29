Следственный комитет: сообщений о минировании самолета Ryanair было несколько

Источник материала: ОНТ

По факту ложного «минирования» самолёта Афины – Вильнюс возбуждено уголовное дело. Оно находится в производстве управления Следственного комитета по городу Минску.





Как отметили в ведомстве, через деструктивные и экстремистские каналы и различные интернет-ресурсы распространяется неполная и непроверенная информация, направленная на манипуляцию общественным мнением в своих интересах. В Следственном комитете призывают общественность не популяризировать клевету и циничные домыслы.

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