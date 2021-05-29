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Новая экспозиция в музее Янки Купалы «Яхимовщина». Главный экспонат – раритетный рояль начала XX века
Источник материала: ОНТ
Рояль от «Поставщика Двора Его Императорского Величества» появится в обновлённом музее Янки Купалы «Яхимовщина». Это рядом с Молодечно. Сейчас разрабатывают концепцию атмосферной экспозиции, ищут и приобретают вещи поэтической эпохи. Одной из особо ценных покупок и стал «король инструментов». К слову, песняр любил не только слушать музыку.
За надёжной дверью, как за каменной стеной, одно из самых «громких» поступлений в музейный фонд страны. «Diederichs Frères» («Братья Дидерихс») – марка рояля, собранного в Санкт-Петербурге между 1900 и 1905 годами. Можно уточнить по номеру.
Инструмент с профилем Моцарта требует настройки. Редкий экспонат «взяли» по приемлемой цене у частного лица. Сохранность безупречная. По легенде, на этом рояле играл композитор Богатырёв, автор кантаты «Белорусским партизанам» на стихи Купалы.
115 лет назад поэт оказался в усадьбе Любанских. Служил на броваре, помощником винокура. Сохранился флигель 1857 года, в котором жил Купала и сочинил народный гимн «А хто там ідзе?». «Пространство памяти» устарело и морально, и физически.
Побывать в «Яхимовщине», не покидая Минска. Все дороги поэта сходятся в его главном музее. Виртуальный тур можно использовать для знакомства, но экран не заменит ощущений от реального прикосновения к дверной ручке, которой касался Купала. Реновация не изменит интерьер его комнаты.
Научная концепция проекта почти готова. К работе над образом уже приступил художник. Сдать экспозицию «под ключ» намерены в следующем году. «Папера і аловак былі заўсёды пры мне» – из мемуаров песняра, который любил не только слушать музыку.
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Новая экспозиция в музее Янки Купалы «Яхимовщина». Главный экспонат – раритетный рояль начала XX века
Рояль от «Поставщика Двора Его Императорского Величества» появится в обновлённом музее Янки Купалы «Яхимовщина». Это рядом с Молодечно. Сейчас разрабатывают...
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