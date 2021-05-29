Новая экспозиция в музее Янки Купалы «Яхимовщина». Главный экспонат – раритетный рояль начала XX века

Источник материала: ОНТ

Рояль от «Поставщика Двора Его Императорского Величества» появится в обновлённом музее Янки Купалы «Яхимовщина». Это рядом с Молодечно. Сейчас разрабатывают концепцию атмосферной экспозиции, ищут и приобретают вещи поэтической эпохи. Одной из особо ценных покупок и стал «король инструментов». К слову, песняр любил не только слушать музыку.





За надёжной дверью, как за каменной стеной, одно из самых «громких» поступлений в музейный фонд страны. «Diederichs Frères» («Братья Дидерихс») – марка рояля, собранного в Санкт-Петербурге между 1900 и 1905 годами. Можно уточнить по номеру.

Мария Борткова, заведующая отделом Литературного музея Янки Купалы: «Гэтыя інструменты мелі спецыяльную такую прыладу – сурдзінку, кнопачку. Яна дазваляла граць цішэй і не перашкаджаць суседзям. Стыль мадэрн, акурат тая эпоха – пачатку стагоддзя. Клавішы з слановай косці і эбенавага дрэва. Купала ніколі не вучыўся граць спецыяльна, але ўспаміны ёсць, што ён на слых падбіраў любыя мелодыі і граў вельмі добра».

Инструмент с профилем Моцарта требует настройки. Редкий экспонат «взяли» по приемлемой цене у частного лица. Сохранность безупречная. По легенде, на этом рояле играл композитор Богатырёв, автор кантаты «Белорусским партизанам» на стихи Купалы.

Елена Лешкович, директор Литературного музея Янки Купалы: «Кожная наша экспазіцыя мае сваю мастацкую, вобразную назву. Напрыклад, Акопы – гэта “Кропкі моцы”. Ляўкі – гэта “Госці”. Наша экспазіцыя тут, у Мінску, мае назву “Шляхі”. Гэта шляхі Янкі Купалы па Беларусі і да Беларусі. А ў Яхімоўшчыне наша экспазіцыя будзе называцца “Жалейка”. Таму што менавіта там былі напісаны вершы, якія леглі ў аснову першага зборніка Янкі Купалы “Жалейка”. Зборніка, які прынёс маладому паэту еўрапейскую вядомасць».

115 лет назад поэт оказался в усадьбе Любанских. Служил на броваре, помощником винокура. Сохранился флигель 1857 года, в котором жил Купала и сочинил народный гимн «А хто там ідзе?». «Пространство памяти» устарело и морально, и физически.

Побывать в «Яхимовщине», не покидая Минска. Все дороги поэта сходятся в его главном музее. Виртуальный тур можно использовать для знакомства, но экран не заменит ощущений от реального прикосновения к дверной ручке, которой касался Купала. Реновация не изменит интерьер его комнаты.

Научная концепция проекта почти готова. К работе над образом уже приступил художник. Сдать экспозицию «под ключ» намерены в следующем году. «Папера і аловак былі заўсёды пры мне» – из мемуаров песняра, который любил не только слушать музыку.

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