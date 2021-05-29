Сборная Беларуси по хоккею проиграла Дании на ЧМ-2021

Источник материала: ОНТ

На проходящем в Латвии чемпионате мира по хоккею сборная Беларуси уступила сборной Дании – 2:5.

По ходу матча белорусы лидировали в счете – 2:1 после второго периода, но в третьем отрезке наши хоккеисты пропустили четыре шайбы подряд. Команда Михаила Захарова также проиграла датчанам и по броскам – 18:37.

Дружине Беларуси на групповом этапе предстоит еще два мачта – против команд России и Швейцарии.

Фото: hockey.by

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