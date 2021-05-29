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Делегации МВД Азербайджана, Казахстана и России с экскурсией посетили Дворец Независимости
Источник материала: ОНТ
Сотрудничеству крепнуть! Завершился визит в Минск делегаций министерств внутренних дел Азербайджана, Казахстана и России.
За неделю гости не только посетили официальные встречи, но и ближе узнали нашу страну. Мемориальный комплекс «Хатынь», охрана промышленных гигантов БелАЗ и «БЕЛДЖИ». И приятный завершающий аккорд – экскурсия во Дворец Независимости. Представители делегаций не скрывали эмоций.
Что касается насыщенной деловой программы, то делегации министерств внутренних дел Азербайджана, Казахстана и России посетили белорусское профильное ведомство. Здесь обсудили взаимодействие и подготовку кадров. Посетили и учебные заведения при МВД.
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Сотрудничеству крепнуть! Завершился визит в Минск делегаций министерств внутренних дел Азербайджана, Казахстана и России. За неделю гости не только посетили...
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