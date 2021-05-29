Делегации МВД Азербайджана, Казахстана и России с экскурсией посетили Дворец Независимости

Источник материала: ОНТ

Сотрудничеству крепнуть! Завершился визит в Минск делегаций министерств внутренних дел Азербайджана, Казахстана и России.





За неделю гости не только посетили официальные встречи, но и ближе узнали нашу страну. Мемориальный комплекс «Хатынь», охрана промышленных гигантов БелАЗ и «БЕЛДЖИ». И приятный завершающий аккорд – экскурсия во Дворец Независимости. Представители делегаций не скрывали эмоций.

Что касается насыщенной деловой программы, то делегации министерств внутренних дел Азербайджана, Казахстана и России посетили белорусское профильное ведомство. Здесь обсудили взаимодействие и подготовку кадров. Посетили и учебные заведения при МВД.

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