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Делегации МВД Азербайджана, Казахстана и России с экскурсией посетили Дворец Независимости

29.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Делегации МВД Азербайджана, Казахстана и России с экскурсией посетили Дворец Независимости

Сотрудничеству крепнуть! Завершился визит в Минск делегаций министерств внутренних дел Азербайджана, Казахстана и России.


За неделю гости не только посетили официальные встречи, но и ближе узнали нашу страну. Мемориальный комплекс «Хатынь», охрана промышленных гигантов БелАЗ и «БЕЛДЖИ». И приятный завершающий аккорд – экскурсия во Дворец Независимости. Представители делегаций не скрывали эмоций. 

Что касается насыщенной деловой программы, то делегации министерств внутренних дел Азербайджана, Казахстана и России посетили белорусское профильное ведомство. Здесь обсудили взаимодействие и подготовку кадров. Посетили и учебные заведения при МВД.

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Теги: Минск
 
 
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Сотрудничеству крепнуть! Завершился визит в Минск делегаций министерств внутренних дел Азербайджана, Казахстана и России. За неделю гости не только посетили...
 
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