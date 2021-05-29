День пограничника отмечают в Беларуси: торжественные мероприятия прошли в столице и регионах

Источник материала: ОНТ

Под их защитой рубежи нашей Родины – День пограничника отмечают сегодня в Беларуси. Люди этой профессии всегда на передовой, и для многих это не просто служба, а состояние души. Граница нашей республики – это более трех с половиной тысяч километров по суше и воде. Держать под контролем такую территорию позволяют современные технологии. Но главное здесь, конечно, люди.





С самого утра в Бресте празднично. Зеленые фуражки, выправка и строевой шаг. В такой день пограничники особенно нарядные – торжественным маршем под аккомпанемент оркестра прошли по улицам города

Для тех, кто посвятил жизнь охране рубежей родины, 28 мая – это день встречи и воспоминаний о службе, обычных дежурствах и громких задержаниях. В такой профессии много династий, и даже те, кому не довелось носить зеленую фуражку, но повезло вырасти в пограничной семье, ощущают свою причастность.

Супруги Рохманько больше полувека вместе – и вместе посвятили службе жизнь, пусть даже пришлось охранять ни одну границу, всегда легче, когда есть надежный тыл.

Александр и Ярослава Рохманько: «Тогда пришел муж, сказал: поступила команда, переезжаем. Собираем вещи, детей, хочешь, не хочешь. В населенном пункте в деревне работала. Награждена грантами несколько раз за охрану государственной границы. С ее помощью задержали несколько нарушителей государственной границы».

Пограничники, как и все военные, свято чтят память не только о собственной службе, но и о героических подвигах предшественников. Особенно в Бресте – городе, который принял на себя первый удар Великой Отечественной.

Это место называют пограничным сквером. В центре мемориал и восемь стел с барельефами тех, кто самоотверженно защищал западные рубежи. Андрей Кижеватов, Алексей Новиков – они погибли в первые дни войны. Прошло уже 80 лет, но о них до сих пор помнят.

Именно сюда в свой профессиональный праздник приходят пограничники, гордо неся боевое знамя, переданное предыдущими поколениями защитников.

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской Краснознамённой пограничной группы имени Ф. Дзержинского: «Это символ доблести и чести, соответственно из-за утери боевого знамени воинская часть подлежит расформированию. Как видите, знамя Брестской пограничной группы отличается необычным атрибутом. Это Орден Красного Знамени. Этим орденом награждён Брестский пограничный отряд в 1975 году за успехи в охране границы Советского Союза».

Брестская пограничная группа одна из старейших в стране и самая «протяжённая» в Беларуси – 350 километров государственной границы с Украиной и Польшей, половина которой – водные рубежи. Участок непростой – это западные ворота республики, до пандемии за год границу пересекали около семи миллионов человек. Но график не зависит от пассажиропотока – военные на боевом посту круглые сутки – такая специфика службы, которая никогда не заканчивается.

Игорь Гутник, начальник Брестской Краснознамённой пограничной группы имени Ф. Дзержинского: «Пограничник – исторически человек, который предан Родине. Мы же знаем, какой был приказ Гитлера, если военнослужащий в зеленой фуражке, зеленые погоны – расстреливать на месте. Ничего не изменилось за прошедшие 80 лет, принцип и задачи прежние – это безопасность нашего государства, не просто государства, а нашего суверенного. Это любовь к родине, любовь к женщине, преданность семье».

Поздравления с профессиональным праздником пограничникам сегодня направил Глава государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что люди этой профессии – настоящие патриоты страны, достойные наследники славы героических предков. В такой день – торжества и минуты молчания по всей республике как дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси: «Граница – это живой организм, и обстановка там меняется практически ежечасно. Очень много в последнее время появилось новых вызовов, но чтобы выполнить задачу Президента, я могу заверить белорусский народ: кто к нам пойдёт не с добром, ему добром не покажется. Мы всегда рады гостям нашим, приезжайте, смотрите, радуйтесь, делайте свои выводы. Но навязывать какие-то свои приоритеты извне я никому не советую».

В столице руководство Госпогранкомитета, сотрудники и ветераны войск возложили цветы к монументу Победы. Традиционное шествие пограничников продолжилось к острову Мужества и Скорби. Лучшие в охране рубежей получили очередные звания и заслуженные награды.

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