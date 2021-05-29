В России могут запретить ватные палочки и цветной пластик

Источник материала: ОНТ

В России властями готовится законопроект о запрете неперерабатываемого пластика. Об этом информирует РБК со ссылкой на заявление вице-премьера Российской Федерации Виктории Абрамченко.

Абрамченко отметила необходимость создания системы, при которой полезная часть подобных материалов будет возвращаться в оборот.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram