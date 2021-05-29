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В России могут запретить ватные палочки и цветной пластик
Источник материала: ОНТ
В России властями готовится законопроект о запрете неперерабатываемого пластика. Об этом
Абрамченко отметила необходимость создания системы, при которой полезная часть подобных материалов будет возвращаться в оборот.
Фото: Pixabay
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В России властями готовится законопроект о запрете неперерабатываемого пластика. Об этом информирует РБК со ссылкой на заявление вице-премьера Российской...
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