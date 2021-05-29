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Экономические санкции и призывы выходить на протесты: кто и зачем вновь пытается внести раскол в белорусское общество?
Источник материала: ОНТ
И вновь белорусское общество призывают к хаосу и беспорядкам. Чуть теплее стало на улице, беглая оппозиция активизировалась. Из риторики уже привычное – выходим гулять. А из нового – ради «героя». Идолом оказался Роман Протасевич. На деле экстремист и наемник. Ещё в качестве повода используют самолет, летевший из Афин в Вильнюс, который приземлился в Минске после сообщения о минировании.
Помните?! Тогда в августе на улицах городов горели покрышки, в любого прохожего мог прилететь камень, люди боялись выходить из дома. Градус ненависти и разобщения зашкаливал. И хотелось бы думать, что это происходит где-то, но не здесь, в родной Беларуси. К сожалению, это улицы наших городов. Такой себе представил «страну для жизни» и чуть было не воплотил в реальность, в том числе, вот этот очень «интеллигентный» человек. Сергей Тихановский. Если кто забыл.
Призывал к ненависти, мщению и выходить на улицы. Это было тогда. И вот снова. Его приспешники, последователи и беглые оппозиционеры взялись за старое. В экстремистских телеграм-каналах появились новые призывы. Цель – расшатать белорусское общество.
Никто из них не переживает за свободу и демократию в Беларуси, как это активно пропагандируется, каждый заботится, чтобы ему было тепло и сыто.
Очень удачное стечение обстоятельств для беглых – ситуация с Ryanair. Несколько дней назад рейс из Афин в Вильнюс сел в Национальном аэропорту после сообщения о минировании. В ряде стран это стало поводом обвинить Минск в принудительной посадке самолёта. Теперь небо отчасти закрыто для белорусских воздушных судов. Мол, причина выдумана. Но ведь расследование еще не завершено. И оно будет. О намерении его провести заявили в Международной организации гражданской авиации. Внимание – на пятый день после инцидента. А многие рейсы уже отменены, страдают обычные пассажиры.
Еще один повод – задержание на борту экстремиста Романа Протасевича и Софьи Сапега, администраторов радикальных Telegram-каналов. Представители оппозиции пытаются обелить террористов. Это за этого человека призывают выходить на улицы. Того, кто дирижировал из Польши – координировал беспорядки в нашей стране.
После того, как появилось это видео, посыпались обвинения об условиях содержания преступников, по сути, ничем не подкреплённые домыслы. А вот в противовес сказать есть что. Это этот человек засветился на востоке Украины – там Протасевич фактически воевал наёмником в составе неонацистского формирования «Азов». На этих фотографиях Протасевич позирует в камуфляже этого полка. Даже крайне лояльный конгресс США причислил группировку к фашистским, его критиковали правозащитники в ряде стран.
А еще был замечен на украинском Майдане. Сейчас эту тему обсуждают многие эксперты. Вот фрагмент политической программы, где высказывается украинский политолог, видеоблогер и журналист, который расследовал некоторые страницы биографии Протасевича.
А еще так называемые «журналисты» Протасевич и Сапега публиковали личные данные силовиков и госслужащих, призывали травить их и слать угрозы. Вот цитата из подобного чата.
«Силовиков, которые принимают участие в акциях, даём с детьми. Жены. Дети, родня, пускай боятся за жизнь своих детей».
Не существует страны с одинаковыми мнениями. Были, есть и будут люди, которые не поддерживают некоторые решения власти. Но даже они уже поняли, что судьбу государства решают не на улице. В конце концов не 90-е, когда стенка стенку, насилие и кровь. Еще никогда в истории вселенское зло и ненависть не порождали нечто чистое и светлое.
Задача у всех действий беглой оппозиции более чем очевидная – снова устроить массовые беспорядки, где простые люди станут пешками и щитами в угоду политических амбиций людей, которые уже предали Родину. А ведь история помнит подобные события. В той же соседней Украине. Развал страны начинался так же – с попыток расколоть общество и дискредитировать действия власти. При этом сейчас, когда время консолидации и высокой дипломатии, украинские политики позволяют себе выпады в сторону официального Минска. Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, а приверженцы майданов призывают перенести переговоры по Донбассу из Минска.
Опасные интриги плетут политики, а плоды подобных игр потом пожинать белорусскому обществу. Ведь любые санкции, в первую очередь, бьют по простым людям и их семьям, любая остановка экономики – это минус рабочие места, а значит, зарплаты и благосостояние. Но что, судя по всему, не понимают сами беглые? Они такие же щиты и марионетки, какими делают обычных белорусов. Только этот театр выходит за рамки страны – это уже большая политика. А в ней, как известно, законы жесткие. Отработанный материал – сразу на свалку.
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Экономические санкции и призывы выходить на протесты: кто и зачем вновь пытается внести раскол в белорусское общество?
И вновь белорусское общество призывают к хаосу и беспорядкам. Чуть теплее стало на улице, беглая оппозиция активизировалась. Из риторики уже привычное – выходим...
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