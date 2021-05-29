Экономические санкции и призывы выходить на протесты: кто и зачем вновь пытается внести раскол в белорусское общество?

Источник материала: ОНТ

И вновь белорусское общество призывают к хаосу и беспорядкам. Чуть теплее стало на улице, беглая оппозиция активизировалась. Из риторики уже привычное – выходим гулять. А из нового – ради «героя». Идолом оказался Роман Протасевич. На деле экстремист и наемник. Ещё в качестве повода используют самолет, летевший из Афин в Вильнюс, который приземлился в Минске после сообщения о минировании.

Помните?! Тогда в августе на улицах городов горели покрышки, в любого прохожего мог прилететь камень, люди боялись выходить из дома. Градус ненависти и разобщения зашкаливал. И хотелось бы думать, что это происходит где-то, но не здесь, в родной Беларуси. К сожалению, это улицы наших городов. Такой себе представил «страну для жизни» и чуть было не воплотил в реальность, в том числе, вот этот очень «интеллигентный» человек. Сергей Тихановский. Если кто забыл.

Призывал к ненависти, мщению и выходить на улицы. Это было тогда. И вот снова. Его приспешники, последователи и беглые оппозиционеры взялись за старое. В экстремистских телеграм-каналах появились новые призывы. Цель – расшатать белорусское общество.

Николай Щекин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси: «Они хотят изнутри взорвать общество. Сейчас Запад коллективный работает на удушение страны. Для оппозиции есть смысл, они отрабатывают деньги. Причем в течении года у них ничего не получилось. Это, я думаю, последняя попытка блицкрига их. Но хочу сказать, белорусский народ негодует. Кем бы ты ни был, как бы ты ни относился к власти, но желать зла своему народу, своей Родине, требовать санкции, в буквальном смысле на коленях ползать перед лидерами коллективного Запада и просить, умолять, чтобы ввели санкции против своего же народа – высшего цинизма не придумать».

Никто из них не переживает за свободу и демократию в Беларуси, как это активно пропагандируется, каждый заботится, чтобы ему было тепло и сыто.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Люди уже увидели правду, что те, кто призывает к протестам, сам сидит в уютной гостинице Польши и Литвы, на полном довольствии, покупая новую одежду, покупая недвижимость там, получая прекрасные зарплаты. Мы видим уже в открытых источниках, везде в интернете видно, как они живут, они в интервью уже говорят, какие зарплаты они получают. Они зовут людей на улицу под дубинки, чтоб их привлекали к ответственности за нарушение закона о массовых мероприятиях, а сами будут сидеть в уютных гостиницах и ждать результат. Вот что они хотят. Хотят сломать страну! Чужими руками».

Очень удачное стечение обстоятельств для беглых – ситуация с Ryanair. Несколько дней назад рейс из Афин в Вильнюс сел в Национальном аэропорту после сообщения о минировании. В ряде стран это стало поводом обвинить Минск в принудительной посадке самолёта. Теперь небо отчасти закрыто для белорусских воздушных судов. Мол, причина выдумана. Но ведь расследование еще не завершено. И оно будет. О намерении его провести заявили в Международной организации гражданской авиации. Внимание – на пятый день после инцидента. А многие рейсы уже отменены, страдают обычные пассажиры.

Вадим Манукян, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России: «Они просто решили поймать хайп на этой истории, какие-то политические бонусы, их просто все забыли, они решили, что можно вернуться в политическую повестку. На самом деле они никому не нужны. Та же Тихановская куда-то пропала. Ходят какие-то слухи, истории. Конечно, они попытались сейчас обострить эту историю. У них на самом деле ничего не получится. Потому что всем очевидно, то, что происходит сегодня в Беларуси – это определенная репетиция перед выборами в Госдуму, которые состоятся в этом сентябре. И, конечно, у меня ощущение, что стартовала уже давно синхронизация протестов и в России, и в Беларуси».

Еще один повод – задержание на борту экстремиста Романа Протасевича и Софьи Сапега, администраторов радикальных Telegram-каналов. Представители оппозиции пытаются обелить террористов. Это за этого человека призывают выходить на улицы. Того, кто дирижировал из Польши – координировал беспорядки в нашей стране.

После того, как появилось это видео, посыпались обвинения об условиях содержания преступников, по сути, ничем не подкреплённые домыслы. А вот в противовес сказать есть что. Это этот человек засветился на востоке Украины – там Протасевич фактически воевал наёмником в составе неонацистского формирования «Азов». На этих фотографиях Протасевич позирует в камуфляже этого полка. Даже крайне лояльный конгресс США причислил группировку к фашистским, его критиковали правозащитники в ряде стран.

А еще был замечен на украинском Майдане. Сейчас эту тему обсуждают многие эксперты. Вот фрагмент политической программы, где высказывается украинский политолог, видеоблогер и журналист, который расследовал некоторые страницы биографии Протасевича.

Анатолий Шарий, журналист, видеоблогер: «Он в этом интервью рассказывает. "Как вы первый раз выстрелили в человека?" А он рассказывает: "Я тогда думал, или он, или я. Но я ни о чем не жалею". И начинает делиться тем, как он приехал в Украину и начал убивать украинцев. Сейчас какой-то ягненок. Ну я не знаю, мы же понимаем, почему он на выходе из самолета сказал, что ему грозит смертная казнь. Теперь я понимаю».

А еще так называемые «журналисты» Протасевич и Сапега публиковали личные данные силовиков и госслужащих, призывали травить их и слать угрозы. Вот цитата из подобного чата.

«Силовиков, которые принимают участие в акциях, даём с детьми. Жены. Дети, родня, пускай боятся за жизнь своих детей».

Не существует страны с одинаковыми мнениями. Были, есть и будут люди, которые не поддерживают некоторые решения власти. Но даже они уже поняли, что судьбу государства решают не на улице. В конце концов не 90-е, когда стенка стенку, насилие и кровь. Еще никогда в истории вселенское зло и ненависть не порождали нечто чистое и светлое.

Вадим Боровик, политолог: «Когда мы говорим о тех, кто сегодня бегает по приемным и валяется в ногах у европейских чиновников, мы можем их действия сравнить с коллаборационистами, которые в период Великой Отечественной войны подносили нацистам бензин, которые спалили наши деревни. Знаете, это позор. Унижаться и требовать санкций против своего народа. Какая их цель? Обвалить экономику и погрузить в хаос страну. Оценка одна. Это преступники».

Задача у всех действий беглой оппозиции более чем очевидная – снова устроить массовые беспорядки, где простые люди станут пешками и щитами в угоду политических амбиций людей, которые уже предали Родину. А ведь история помнит подобные события. В той же соседней Украине. Развал страны начинался так же – с попыток расколоть общество и дискредитировать действия власти. При этом сейчас, когда время консолидации и высокой дипломатии, украинские политики позволяют себе выпады в сторону официального Минска. Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, а приверженцы майданов призывают перенести переговоры по Донбассу из Минска.

Елена Пономарева, профессор МГИМО: «Идет очевидный разрыв славянских народов, усиливается с каждым годом, с каждым месяцем даже. И мы должны четко понимать, что все равно правда на нашей стороне. Мы движемся в правильном направлении. Мы сохраняем свою независимость, свою свободу, свои ценности. И то, что , например, говорят украинские деятели, вообще не должно быть в политическом дискурсе. Потому что это лузеры. Все что они могли сделать, это уничтожить свое государство. Украина была самым богатым после Российской Федерации государством на постсоветском пространстве. Сегодня нет такого государства. Есть вывеска "Украина", но нет этого наполнения, о чем мы с вами говорили. Внутреннего суверенитета, нет ни экономики, ни социальной сферы, нет культурного кода. А эти люди еще что-то будут говорить о представителях белорусского государства. Это даже смешно».

Опасные интриги плетут политики, а плоды подобных игр потом пожинать белорусскому обществу. Ведь любые санкции, в первую очередь, бьют по простым людям и их семьям, любая остановка экономики – это минус рабочие места, а значит, зарплаты и благосостояние. Но что, судя по всему, не понимают сами беглые? Они такие же щиты и марионетки, какими делают обычных белорусов. Только этот театр выходит за рамки страны – это уже большая политика. А в ней, как известно, законы жесткие. Отработанный материал – сразу на свалку.

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