Сын Джо Байдена рассказал, как употреблял наркотики с бывшим мэром Вашингтона

Источник материала: ОНТ

Хантер Байден, сын президента США Джозефа Байдена, рассказал другу, как во времена молодости курил крэк с Мэрионом Бэрри, занимавшим в те годы пост мэра Вашингтона. Запись разговора была опубликована таблоидом Daily Mail.

Сын Джо Байдена подчеркнул, что курил крэк с Бэрри на регулярной основе и якобы это происходило в туалете бара рядом с Джорджтаунским университетом.

Фото: ZUMA Press / Legion Media

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