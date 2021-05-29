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Сын Джо Байдена рассказал, как употреблял наркотики с бывшим мэром Вашингтона

29.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сын Джо Байдена рассказал, как употреблял наркотики с бывшим мэром Вашингтона

Хантер Байден, сын президента США Джозефа Байдена, рассказал другу, как во времена молодости курил крэк с Мэрионом Бэрри, занимавшим в те годы пост мэра Вашингтона. Запись разговора была опубликована таблоидом Daily Mail.

Сын Джо Байдена подчеркнул, что курил крэк с Бэрри на регулярной основе и якобы это происходило в туалете бара рядом с Джорджтаунским университетом.

Фото: ZUMA Press / Legion Media

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Хантер Байден, сын президента США Джозефа Байдена, рассказал другу, как во времена молодости курил крэк с Мэрионом Бэрри, занимавшим в те годы пост мэра Вашингтона....
 
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