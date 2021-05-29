Авиационный тупик: чем обернется воздушная блокада Беларуси и как ситуация будет развиваться дальше

Источник материала: ОНТ

К воздушной блокаде нашей страны с завтрашнего дня присоединяется Украина. Запрет на транзит и полёты – очередной недружественный шаг со стороны Киева. На пятый день после инцидента с самолётом компании Ryanair отдельные государства спешат показать преданность западным политикам, а Международная ассоциация гражданской авиации наконец-то приняла решение расследовать инцидент. Чем оборачивается ситуация для обычных людей и чего ждать в будущем?





Юрий и Елена Громаковские много лет живут во Франции. Там остались дочки, их семьи, внуки. Юрий и Елена сохранили белорусское гражданство и тесные связи с родиной, часто приезжают в Минск. Но в этот раз всё пошло не по плану.

Причин срочно вернуться во Францию много. В том числе и плановая вакцинация – вторая доза Pfizer. Но личные планы граждан любой страны западных политиков не волнуют. Коснулось и иностранных авиаперевозчиков, и компанию «Белавиа». Из-за закрытого европейского неба отменены рейсы в 12 городов. Люди массово сдают билеты. В офисе перевозчика ажиотаж не первый день.

И тенденция к закрытию направлений пока сохраняется. С завтрашнего дня небо для белорусских бортов закрывает Украина, но здесь достаточно напомнить, что с 2014 года, когда произошла катастрофа с малайзийским Boeing, над нашим южным соседом не особо-то и летают. А инцидент с возвратом в аэропорт Жуляны белорусского борта под угрозой истребителями в 2016 году, чтобы снять пассажира – это, видимо, совсем другое. Что касается чартеров, которые из Минска направляются в Турцию и Египет, не исключено, что Украину им придётся облетать. Это скажется на стоимости билетов. В данном случае за недружественными действиями Киева последует режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. Решение пока введено сроком на шесть месяцев.

Формальным поводом для давления на Беларусь стал рейс Афины – Вильнюс. В Минске он сел после того, как поступило сообщение, что на борту находится бомба, которая будет активирована над литовской столицей. Беларусь сразу же предложила провести расследование в международном формате. Но в Евросоюзе решили, что выгоднее разбрасываться обвинениями, а не выяснять правду. На закрытом обсуждении Совета безопасности ООН представители Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании, США, Бельгии и Германии приняли заявление, в котором утверждается, что рейс был посажен по выдуманным причинам. Заявление в плоскости политики, а правда этим политикам оказалась не нужна. Наша страна направила представителям стран соответствующую ноту протеста. И вот, спустя пять дней после инцидента, Международная ассоциация гражданской авиации заявила о предстоящем расследовании.

На совещании, проведённом в онлайн-формате, в котором приняли участие правительственные и авиационные чиновники из Беларуси, Ирландии, Литвы и Польши, государства-члены совета согласились с тем, что под руководством ИКАО должно быть проведено международное расследование по установлению фактов в связи с инцидентом, связанным с рейсом Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Беларуси 23 мая 2021 года.

Закрывшиеся от наших самолётов европейские государства вынудили свои авиакомпании облетать Беларусь. Однако некоторым рейсам не согласовали маршруты, и они не получили разрешение на вход в воздушное пространство России. Второй день подряд из-за этого отменяют рейс из Парижа в Москву, не вылетел самолёт и из Вены.

Разрешить кризис с авиаперевозками должно расследование. Международная ассоциация гражданской авиации объединяет почти все государства ООН, устанавливает правила и порядок полётов, располагает экспертами, способными дать оценку действиям белорусских диспетчеров и пилота Ryanair. Итог расследования может не удовлетворить желания европейских политиков. И вероятнее всего, они будут всячески препятствовать установлению истины. Ведь извиняться после столь громких заявлений – значит потерять лицо, да и авиакомпании, скорее всего, выдвинут иски о компенсациях потерь.

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