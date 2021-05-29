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Движение по Босфору остановили из-за аварии танкера

29.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Движение по Босфору остановили из-за аварии танкера

В Стамбуле (Турция) движение по проливу Босфор было остановлено из-за аварии с танкером, потерявшим управление. Об этом 28 мая информирует РИА «Новости» со ссылкой на NTV.

По сведениями, танкер RAVA с грузом нефти начал дрейфовать в сторону берега из-за поломки рулевого управления и был остановлен буксирами береговой охраны.

Уточняется, что танкер после этого перекрыл движение по Босфору в обе стороны.

ФОТО: wikipedia.org

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В Стамбуле (Турция) движение по проливу Босфор было остановлено из-за аварии с танкером, потерявшим управление. Об этом 28 мая информирует РИА «Новости» со ссылкой...
 
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