|
Движение по Босфору остановили из-за аварии танкера
Источник материала: ОНТ
В Стамбуле (Турция) движение по проливу Босфор было остановлено из-за аварии с танкером, потерявшим управление. Об этом 28 мая
По сведениями, танкер RAVA с грузом нефти начал дрейфовать в сторону берега из-за поломки рулевого управления и был остановлен буксирами береговой охраны.
Уточняется, что танкер после этого перекрыл движение по Босфору в обе стороны.
ФОТО: wikipedia.org
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Стамбуле (Турция) движение по проливу Босфор было остановлено из-за аварии с танкером, потерявшим управление. Об этом 28 мая информирует РИА «Новости» со ссылкой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)