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В Индии блогер привязал собаку к воздушным шарам и отпустил ее «летать». Его задержали

29.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Индии блогер привязал собаку к воздушным шарам и отпустил ее «летать». Его задержали

В Дели (Индия) местный блогер был задержан после необычного трюка с собакой. Мужчина привязал животное к связке воздушных шаров, чтобы пес взлетел. На эту историю обращает внимание The Indian Express.

Гаураву Шарме 32 года, он ведет блог на YouTube, на который подписались 4,15 млн человек. На прошлой неделе этот блогер опубликовал ролик, целью которого стал запуск собаки в воздух на шарах с гелием. Шпиц долетел до второго этажа расположенного рядом дома.

После необычного опыта пользователи раскритиковали блогера за жестокое обращение с собакой. После этого Шарма был вынужден удалить оригинальное видео. Но в Сети появилось другое – на этом ролике блогер рассказывает о мерах, которые он предпринял, чтобы обезопасить животное при съемках.

Фото: Pixabay

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В Дели (Индия) местный блогер был задержан после необычного трюка с собакой. Мужчина привязал животное к связке воздушных шаров, чтобы пес взлетел. На эту историю...
 
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