Вышло постановление о лицензировании на товары из Украины. Что в нем?

Источник материала: Onliner

Объясняем, что указано в постановлении Совмина №292 от 26 мая, когда начнет действовать запрет, на какие товары понадобятся индивидуальные лицензии и зачем это все нужно.

Что произошло?

Сегодня стало известно , что Беларусь на полгода вводит индивидуальное лицензирование некоторых украинских товаров. Официальные власти говорят об ответе Украине за нарушения режима свободной торговли, поставщики — о лишней бумажной работе, а предприниматели — о возможном подорожании и исчезновении продуктов с полок.

Первым о нововведениях рассказал торговый представитель Украины Тарас Качка. Сам текст постановления на белорусском правовом портале опубликовали в полночь с 28 на 29 мая. Итак, что указано в постановлении Совмина №292 от 26 мая?

«Установить, что импорт в Республику Беларусь отдельных видов товаров, происходящих из Украины, согласно приложению при их помещении под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления (за исключением помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в целях завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны) и свободной таможенной зоны осуществляется по разовым лицензиям», — говорится в тексте постановления Совмина.

В чем причина?

В документе говорится, что индивидуальное лицензирование вводят из-за «систематических нарушений Украиной принципов свободной торговли».





Какие товары из Украины подпадают под нововведения?

Товаров в списке много. Например, это пиво, кондитерские изделия из сахара, какао-продукты, соки фруктовые и овощные, обои, туалетная бумага, стеклянные ампулы, стиральные машины, керамический кирпич и плитка, машины сельскохозяйственные для подготовки и обработки почвы, ДВП и ДСП.

Если верить статистике, из всего этого самые «весомые» категории — пиво, сладости и обои.

Кто и как будет выдавать индивидуальные лицензии?

Выдавать лицензии будет Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с другими госорганами и организациями. Для получения лицензии нужно будет предоставить письмо в произвольной форме «с обоснованной просьбой согласовать заявление», заявление в двух экземплярах об оформлении лицензии, документ о происхождении товара и документ, подтверждающий право предоставлять интересы компании.

Это бесплатно и займет не более пяти рабочих дней.





Когда ограничения начнут действовать?

Документ вступит в силу через 10 дней, а лицензирование будет длиться 6 месяцев с этого момента.

Это впервые?

Нет, в 2014 году Беларусь уже вводила похожие ограничения для украинских товаров. Но перечень был меньше, и продлилось лицензирование недолго — спустя несколько месяцев стороны пришли к консенсусу.

Беларусь ограничивает поставки товаров из Украины. Ждать подорожания?