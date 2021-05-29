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Вышло постановление о лицензировании на товары из Украины. Что в нем?

29.05.2021 06:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Объясняем, что указано в постановлении Совмина №292 от 26 мая, когда начнет действовать запрет, на какие товары понадобятся индивидуальные лицензии и зачем это все нужно.

Что произошло?

Сегодня стало известно, что Беларусь на полгода вводит индивидуальное лицензирование некоторых украинских товаров. Официальные власти говорят об ответе Украине за нарушения режима свободной торговли, поставщики — о лишней бумажной работе, а предприниматели — о возможном подорожании и исчезновении продуктов с полок.

Первым о нововведениях рассказал торговый представитель Украины Тарас Качка. Сам текст постановления на белорусском правовом портале опубликовали в полночь с 28 на 29 мая. Итак, что указано в постановлении Совмина №292 от 26 мая?

«Установить, что импорт в Республику Беларусь отдельных видов товаров, происходящих из Украины, согласно приложению при их помещении под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления (за исключением помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в целях завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны) и свободной таможенной зоны осуществляется по разовым лицензиям», — говорится в тексте постановления Совмина.

В чем причина?

В документе говорится, что индивидуальное лицензирование вводят из-за «систематических нарушений Украиной принципов свободной торговли».

Вышло постановление о лицензировании на товары из Украины. Что в нем?

Какие товары из Украины подпадают под нововведения?

Товаров в списке много. Например, это пиво, кондитерские изделия из сахара, какао-продукты, соки фруктовые и овощные, обои, туалетная бумага, стеклянные ампулы, стиральные машины, керамический кирпич и плитка, машины сельскохозяйственные для подготовки и обработки почвы, ДВП и ДСП.

Если верить статистике, из всего этого самые «весомые» категории — пиво, сладости и обои.

Кто и как будет выдавать индивидуальные лицензии?

Выдавать лицензии будет Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с другими госорганами и организациями. Для получения лицензии нужно будет предоставить письмо в произвольной форме «с обоснованной просьбой согласовать заявление», заявление в двух экземплярах об оформлении лицензии, документ о происхождении товара и документ, подтверждающий право предоставлять интересы компании.

Это бесплатно и займет не более пяти рабочих дней.

Вышло постановление о лицензировании на товары из Украины. Что в нем?

Когда ограничения начнут действовать?

Документ вступит в силу через 10 дней, а лицензирование будет длиться 6 месяцев с этого момента.

Это впервые?

Нет, в 2014 году Беларусь уже вводила похожие ограничения для украинских товаров. Но перечень был меньше, и продлилось лицензирование недолго — спустя несколько месяцев стороны пришли к консенсусу.

Беларусь ограничивает поставки товаров из Украины. Ждать подорожания?

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Объясняем, что указано в постановлении Совмина №292 от 26 мая, когда начнет действовать запрет, на какие товары понадобятся индивидуальные лицензии и зачем это...
 
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