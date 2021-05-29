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Вышло постановление о лицензировании на товары из Украины. Что в нем?
Источник материала: Onliner
Объясняем, что указано в постановлении Совмина №292 от 26 мая, когда начнет действовать запрет, на какие товары понадобятся индивидуальные лицензии и зачем это все нужно.
Что произошло?
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Первым о нововведениях рассказал торговый представитель Украины Тарас Качка. Сам текст постановления на белорусском правовом
«Установить, что импорт в Республику Беларусь отдельных видов товаров, происходящих из Украины, согласно приложению при их помещении под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления (за исключением помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в целях завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны) и свободной таможенной зоны осуществляется по разовым лицензиям», — говорится в тексте постановления Совмина.
В чем причина?
В документе говорится, что индивидуальное лицензирование вводят из-за «систематических нарушений Украиной принципов свободной торговли».
Какие товары из Украины подпадают под нововведения?
Товаров в списке много. Например, это пиво, кондитерские изделия из сахара, какао-продукты, соки фруктовые и овощные, обои, туалетная бумага, стеклянные ампулы, стиральные машины, керамический кирпич и плитка, машины сельскохозяйственные для подготовки и обработки почвы, ДВП и ДСП.
Если верить статистике, из всего этого самые «весомые» категории — пиво, сладости и обои.
Кто и как будет выдавать индивидуальные лицензии?
Выдавать лицензии будет Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с другими госорганами и организациями. Для получения лицензии нужно будет предоставить письмо в произвольной форме «с обоснованной просьбой согласовать заявление», заявление в двух экземплярах об оформлении лицензии, документ о происхождении товара и документ, подтверждающий право предоставлять интересы компании.
Это бесплатно и займет не более пяти рабочих дней.
Когда ограничения начнут действовать?
Документ вступит в силу через 10 дней, а лицензирование будет длиться 6 месяцев с этого момента.
Это впервые?
Нет, в 2014 году Беларусь уже вводила похожие ограничения для украинских товаров. Но перечень был меньше, и продлилось лицензирование недолго — спустя несколько месяцев стороны пришли к консенсусу.
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