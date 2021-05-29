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Сотни пассажиров в Беларуси пострадали от запретов на полеты

29.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

От запретов на полеты в первую очередь пострадали пассажиры. Многие вынуждены сдавать билеты и искать новые маршруты. Причем в затруднительном положении оказались не только белорусы, но и граждане других стран, в том числе и Евросоюза, передает «МИР 24».

«Все эти политические игры оставили нас здесь в Беларуси без транспортного сообщения с родиной», – сказал один из туристов.

«Сейчас это неправильно так делать, надо открывать для всех. Это мое мнение. Для всех невыгодно если закрывать. Для всех сторон невыгодно», – отметил другой турист.

Из-за авиационной блокады были отменены десятки рейсов из Минска по разным направлениям. А также рейсы из европейских аэропортов в белорусскую столицу.



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Теги: Минск
 
 
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Из-за авиационной блокады были отменены десятки рейсов из Минска по разным направлениям. А также рейсы из европейских аэропортов в белорусскую столицу.
 
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