Сотни пассажиров в Беларуси пострадали от запретов на полеты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

От запретов на полеты в первую очередь пострадали пассажиры. Многие вынуждены сдавать билеты и искать новые маршруты. Причем в затруднительном положении оказались не только белорусы, но и граждане других стран, в том числе и Евросоюза, передает «МИР 24».

«Все эти политические игры оставили нас здесь в Беларуси без транспортного сообщения с родиной», – сказал один из туристов.

«Сейчас это неправильно так делать, надо открывать для всех. Это мое мнение. Для всех невыгодно если закрывать. Для всех сторон невыгодно», – отметил другой турист.

Из-за авиационной блокады были отменены десятки рейсов из Минска по разным направлениям. А также рейсы из европейских аэропортов в белорусскую столицу.