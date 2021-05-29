Беларусь ввела индивидуальное лицензирование для ряда украинских товаров

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь ввела индивидуальное лицензирование на некоторые украинские товары. В их числе: продукты, стройматериалы, техника, мебель и автомобили. Такое решение принял Совет министров страны «в связи с систематическим нарушением Украиной принципов свободной торговли», говорится в заявлении белорусского МИДа, передает «МИР 24».

«Еще в декабре прошлого года было принято решение, которое насторожило белорусскую сторону. Когда под предлогом якобы недружественных и дискриминационных шагов со стороны Республики Беларусь Украиной была введена де-факто пошлина в отношении отдельных позиций белорусской металлопродукции. Белорусская сторона уже продолжительное время анализирует все меры, которые Украина принимала в отношении Беларуси. Могу констатировать, что помимо примеров, которые я указал, в отношении Беларуси действуют восемь антидемпинговых и спецзащитных мер Украины. Это касается антидемпинговых пошлин на спички, крахмал, строительные материалы, цемент, лампочки накаливания. То есть целый перечень продукции, который попадает под ограничение как экспорт Республики Беларусь в Украину», – заявил первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Александр Гурьянов.

Выдавать лицензии будет министерство антимонопольного регулирования и торговли. Пока ограничительная мера рассчитана на шесть месяцев.